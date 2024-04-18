Юлия Бакуменко рассказала о старшем сыне певца / Скриншот Instagram

Жена известного украинского певца и воина ВСУ Виталия Козловского - Юлия Бакуменко - призналась, что у ее мужа есть еще один сын. В своем Instagram она показала мальчика и рассказала об отношениях с ним.

На опубликованной Юлией фотографии обложка журнала, на которой Козловский с мальчиком Платоном. Журнал вышел в 2015 году. Своей подписью Бакуменко объяснила, что 9-летний Платон - это крестник артиста.

"Такую фотосессию сделали в 2015 с крестником Платоником Платоником. А теперь он уже взрослый красавец и рисует динозавров для нашего сыночка", - написала жена Козловского.

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Скриншот Instagram

В подписи Юлия указала, что на фотографии он еще маленький, но сейчас уже подрос, и часто проводит время с ее сыном Оскаром. Несмотря на большую разницу в возрасте, ребята дружат между собой и, очевидно, Платон часто ухаживает за меньшим мальчиком. В частности, он рисует динозавров для Оскара и обучает его.

Скриншот Instagram

Отметим, что Виталий Козловский несколько недель назад признался, что стал отцом. Артист объяснил, почему решил назвать своего сына Оскаром. Однако сегодня стало известно, что певцу пришлось покинуть жену и сына. Он назвал причины такого решения.

Напомним, ранее Виталий Козловский поделился, как сделал предложение жене.

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