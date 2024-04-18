Мальчику 9 лет, и он проводит много времени с младшим Оскаром.

Жена известного украинского певца и воина ВСУ Виталия Козловского - Юлия Бакуменко - призналась, что у ее мужа есть еще один сын. В своем Instagram она показала мальчика и рассказала об отношениях с ним.

На опубликованной Юлией фотографии обложка журнала, на которой Козловский с мальчиком Платоном. Журнал вышел в 2015 году. Своей подписью Бакуменко объяснила, что 9-летний Платон - это крестник артиста.

"Такую фотосессию сделали в 2015 с крестником Платоником Платоником. А теперь он уже взрослый красавец и рисует динозавров для нашего сыночка", - написала жена Козловского.

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В подписи Юлия указала, что на фотографии он еще маленький, но сейчас уже подрос, и часто проводит время с ее сыном Оскаром. Несмотря на большую разницу в возрасте, ребята дружат между собой и, очевидно, Платон часто ухаживает за меньшим мальчиком. В частности, он рисует динозавров для Оскара и обучает его.

Отметим, что Виталий Козловский несколько недель назад признался, что стал отцом. Артист объяснил, почему решил назвать своего сына Оскаром. Однако сегодня стало известно, что певцу пришлось покинуть жену и сына. Он назвал причины такого решения.

Напомним, ранее Виталий Козловский поделился, как сделал предложение жене.

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