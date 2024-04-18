Певец вынужден отправиться на фронт для защиты Украины.

Популярный украинский певец, а теперь и воин ВСУ, Виталий Козловский признался, почему вынужден покинуть жену и новорожденного сына. Из-за службы в армии, артист должен снова вернуться на передовую, чтобы защищать государство от врага.

Как известно, Козловского мобилизовали почти год назад. Все это время звезда живет половину своей жизни на фронте, а половину в Киеве. Последнее время певец находился дома с родными. Исполнитель наслаждался моментами вместе с сыном и женой. По словам Виталия, он успел увидеть, как его сын Оскар ему впервые улыбнулся и сказал "агу".

"Дома" - такое сладкое и теплое слово. А сегодня по-особенному воспринимается, потому что там мое счастье, моя семья, мой сыночек. Оскар вчера мне впервые улыбнулся и сказал свое первое слово - "агу", - рассказал певец.

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Однако сейчас Козловскому нужно возвращаться на фронт. Как поделился исполнитель, каждый раз поездки на передовую даются ему сложно, но он уже с нетерпением ждет новой встречи с родными:

Пишу и реву... Что со мной? Слишком стал сентиментальным. Считаю часы, минуты, чтобы наконец обнять родных.

Жена Козловского Юлия Бакуменко нежно прокомментировала сообщение мужа, где написала, что они с Оскаром ждут возвращения папы: "Папочка, очень-очень ждем дома".

К слову, несколько недель назад Виталий Козловский впервые рассказал о рождении сына. В большом интервью артист поделился, как сделал предложение жене, а также показал архивные фото беременной Юлии.

Напомним, ранее Виталий Козловский объяснил, должны ли артисты служить на фронте.

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