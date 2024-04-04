Певец впервые стал отцом.

Певец Виталий Козловский впервые стал отцом и поделился фотографией своего новорожденного сына, которого назвал Оскаром. По словам артиста, это имя в переводе означает "божественный".

"Недавно Украина получила "Оскар", и имя моего сына было на устах миллионов людей. Я придумал его. Когда-то давно был в гостях в Италии у мамы, и там одна украинка назвала своего сыночка Оскар. Я человек, который поет, и воспринимает фонетикой. Это имя означает "божественный", и мне это запало в душу, потому что я его раньше ассоциировал с наградой в Голливуде, а тут отметил, что это очень красивое имя", - поделился артист в интервью Рамине Эсхакзай.

Также певец рассказал, что у него с женой Юлией Бакуменко были партнерские роды. Козловский признается, что боялся идти на роды, потому что это могло повлиять на их дальнейшие сексуальные отношения.

"Юля настаивала, я скажу, и это будет месседжем всем мужчинам, которые колеблются, быть ли на родах. Я сегодня безмерно люблю жену, и очень благодарен за то, что ей пришлось пройти и прошу прощения, что был где-то эгоистичным. Горжусь своей женой, что она этому миру подарила такого красивого, доброго и, надеюсь, талантливого мальчика. Мне важно было быть на этих родах и собственными глазами увидеть этот процесс", - говорит певец.

Козловский добавил, что после рождения сына почувствовал себя самым счастливым человеком. В этот момент он даже заплакал.

"Я понял, что самый счастливый человек в мире, потому что имею возможность быть живым, здоровым и почувствовать новую жизнь. Это большое чудо, счастье. Я сейчас живу этим - простыми вещами. Я раньше жил сценой - была главнее всех музыка. Теперь, если делать эту музыку, только вдохновленную сыночком", - подытожил артист.

Напомним, Козловский после свадьбы засветился в компании своей бывшей.

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