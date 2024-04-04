Певец признался, что они с избранницей не планировали жениться.

Певец Виталий Козловский раскрыл детали признания в любви своей уже жене Юлии Бакуменко. Артист признался, что раньше даже не думал о женитьбе и заявил, что "у него очень плохой пример семьи". Также он добавил, что с его избранницей они никогда этого не обсуждали.

Однако в один момент певец начал рассматривать возможность, что в будущем у него родится сын и на тот момент Юлия уже была беременна.

"Мы даже с Юлей не думали жениться, и никогда не говорили об этом. Но шло время, и я понял, а как так, что у нас родится сын, мы столько времени вместе, какая будет фамилия у сына?" - поделился Виталий.

Музыкант рассказал, что сделал самое обычное предложение, даже без обручального кольца. Это произошло прямо на кухне:

Юля мыла посуду на кухне, я просто подошел и сказал, что 29 декабря у меня будет 20-летие творческой деятельности, и мы поженимся. Она моет посуду, говорит: "Хорошо", я пошел дальше, она дальше домывала посуду. Был сильный обстрел, мы не выспавшиеся в машине, сфотографировались, зашли в ЗАГС, расписались, даже возле ЗАГСа не сделали ни одной фотографии. После того встретились с друзьями, немного побыли с ними и поехали в торговый центр покупать кольца.

Напомним, ранее Виталий Козловский впервые показал новорожденного сына и рассекретил его необычное имя.

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