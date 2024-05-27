Приквел "Безумного Макса" решили снимать в оригинальных австралийских локациях.

На прошлой неделе в мировой прокат вышел зрелищный постапокалиптический экшн "Фуриоса: Безумный Макс. Сага" (Furiosa: A Mad Max Saga) от культового австралийского режиссера Джорджа Миллера.

Картина с Аней Тейлор-Джой и Крисом Хемсвортом в главных ролях была впервые показана на 77-м Каннском кинофестивале 15 мая 2024 года, а 23-24 мая наконец попала в широкий мировой прокат. По итогам первого уикэнда на больших экранах фильм собрал положительные отзывы от критиков и зрителей, а также кассу почти в 60 миллионов долларов (при бюджете почти 170 миллионов). Тем временем, те, кто уже посмотрел новинку, задались вопросом, где же снимали эти бескрайние песчасные просторы, по которым рассекали герои на мощных байках и бензовозах.

Чтобы утолить их любопытство, издание Condé Nast Traveler поговорило с австралийским художником-постановщиком Колином Гибсоном, работавшим над "Фуриосой". Оказалось, что в отличии от фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" 2015 года были (его приквелом, собственно, и является новинка, – ред.), который снимали глубоко в пустыне Намибии с экстремальными условиями, на этот раз все было немного проще, поскольку производство вернулось к австралийскому сеттингу оригинальной трилогии "Безумный Макс" (к слову, именно в постапокалиптической Австралии будущего и происходят события франшизы "Безумный Макс", – ред.). Именно на родине режиссера Джорджа Миллера на этот раз построили поселения Топливный город и Свинцовая ферма, а также райское Зеленое место многих матерей, откуда родом главная героиня.

"Как бы мне ни хотелось вернуться в Намибию и промчаться через настоящие пустоши, продюсеры сказали, что выхода нет и что мы определенно снимаем в Австралии. Основная большая установка против минометного огня была снята на высокогорной, очень, очень равнинной местности к западу от Нового Южного Уэльса в Австралии... Глубинка Брокен-Хилла и Сильвертона предоставила нам открытые красные пространства и позволила нам рыть собственные пропасти", – рассказал Гибсон.

При этом он сравни условия для съемок в австралийской пустыне и в Намибии.

"Качество света примерно такое же. Во многих странах Африки такое же теплое освещение, как и здесь, что дает нам высококонтрастное освещение. Пустыни Намибии без травинки, совершенно без растительности очень меня порадовали. В то время как большая часть пустынь в Австралии представляет собой спартанскую, заросшую кустарником землю. У нас есть песчаные пустыни, высокие холмистые дюны и участки, но нет "мрачного ничего" пустыни Намибии", – поделился опытом художник-постановщик.

В то же время, по его словам, Зеленое место снимали в Сиднее. Здесь съемочная группа использовала настоящий песчаный каньон, а пышную зелень добавили с помощью компьютерных эффектов. Вдохновение для того, как должно выглядеть это место, черпали из изображений оазиса Уакачина в Перу и озера Инле в Мьянме.

Отметим, ранее в интервью Variety исполнительница роли Фуриосы Аня Тейлор-Джой рассказала, на какие жертвы ей пришлось пойти, чтобы сняться в камео в фильме "Дюна 2". Она буквально упрашивала режиссера Дени Вильнева дать ее персонажу, который планировалось ввести только в третьей части франшизы, немного экранного времени уже во втором фильме. Однако была одна проблема: съемки "Дюны" проходили в ОАЭ, а "Фуриосы" – на другом континенте в Австралии.

"Еще до того, как я успела сесть, он сказал: "Я хочу, чтобы ты снялась в "Дюне", но ты не можешь этого сделать!", – вспоминает Тейлор-Джой. "Я пропустила все стадии горя и сразу начала умолять: "Я могу это сделать. Я могу быть в Австралии и Абу-Даби одновременно".

Актриса рассказала, что во время съемок "Фуриосы" она постоянно расспрашивала своих агентов о "Дюне", но они говорили ей, что съемки начались без нее. Затем, в тот день, когда она вернулась в Лос-Анджелес из Австралии, Вильнев позвонил ей и сделал безумное предложение немедленно прилететь в ОАЭ, чтобы снять небольшую сцену с ее участием.

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