Фестиваль «Бандерштат» подорвал сеть и установил новый рекорд

Проданные заранее билеты было решено сделать действительными на фестивале в следующем году.

Только что завершился 14 Фестиваль украинского духа - Бандерштат, который традиционно объединяет украинские группы всех стилей и направлений современной украинской альтернативной музыки.

Организаторам, несмотря на новый - онлайн - формат проведения мероприятия в связи с карантинными ограничениями, удалось собрать чуть ли не самое большое количество аудитории за всю 14-летнюю историю его существования.

Прямые эфиры фестиваля на утро совокупно собрали 625 тысячи просмотров на онлайн-платформах самого фестиваля и каналах партнеров. Идею реализовали при поддержке Украинского культурного фонда.

Музыкальные лайвы с мощными украинскими группами O.Torvald, БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KARNA, Тартак, Фіолет, Тінь сонця, Kozak System, Entree, PANCHYSHYN, а также новый проект шоумена и музыканта Ивана Марунича два дня бесцеремонно врывались во все смартфоны и другие гаджеты поклонников.

Трансляция фестиваля проходила на ютуб-канал фестиваля, а также в эфире радио «Промінь». Проданные заранее билеты было решено сделать действительными на фестивале в следующем году.

Режиссер фестиваля Роман Муха заявил, что Фестиваль перешел на совершенно новый уровень:

«Благодарность фестивалю Бандерштат, что он все же состоялся. И по моему мнению перешел на более высокий уровень. На новый уровень. Молодцы. Молодцы все кто причастны... Потому вот смотрите сколько фестивалей в этом году отвалилось, а Бандерштат застолбился. Держится. Молодцы!»

К традиционной гутирковой сцене также присоединились мощные партнеры - команда Романа Скрыпина - skrypin.ua, который также стал ее ведущим. Звездными гостями прямых эфиров стали актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, музыкант Александр Положинский, певица и телеведущая Анжелика Рудницкая, основатели Бандерштату Игорь Гузь и Сергей Мартынюк, общественный деятель Олесь Доний и Борислав Береза.

Держала планку и нынешняя литературная сцена, которая состоялась при партнерстве с издательством НАШ ФОРМАТ, и собрала в своих эфирах таких известных писателей, как Екатерина Бабкина, Павел Матюша, Александр Михед, Иван Семесюк, Сергей Мартынюк и Дмитрий Вербич.

Генеральный директор партнера фестиваля - компании Zinteco Станислав Кушпитовский, отметил, что Бандерштат идет впереди несколько шагов:

«Почему? Ну в такое время никто не мешает сделать другим фестивалям такой проект? Но почему-то никто это не сделал кроме вас. Слава Бандерштату... Есть много других, но это очень хороший пример, что вы именно сейчас это делаете Спасибо!"

Напомним, «Бандерштат» - всеукраинский фестиваль украинского духа, проводится каждое лето на Волыни, в городе Луцке и окрестностях. Фестиваль основан в 2007 году Национальным альянсом, основателем которого является нардеп Игорь Гузь.

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