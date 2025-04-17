В украинский прокат фильм выйдет 19 июня 2025 года.

Кинокомпания Sony Pictures показала новый трейлер зомби-хоррора "28 лет спустя" (28 Years Later) – первой части продолжения культовой франшизы Дэнни Бойла и Алекса Гарленда.

Как можно догадаться из названия фильма, события происходят через 28 лет после того, как вирус агрессии, превращающий людей в зомби, был случайно выпущен из исследовательской лаборатории в британском Кембридже. За это время зараза распространилась далеко за пределы Британии, превратив мир в руины. Те, кто выжил, живут небольшими группами в условиях жесткого карантина.

Одно из таких сообществ нашло убежище на небольшом острове, соединенном с материком лишь надежно защищенной дамбой. Когда один из членов группы вместе со своим сыном покидает остров ради миссии в темное сердце материка, он открывает тайны, чудеса и ужасы, которые изменили не только инфицированных, но и других выживших.

Видео дня

Главные роли в фильме сыграли Джоди Комер ("Байкеры","Последняя дуэль", сериал "Убивая Еву"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Скоростной поезд", "Каскадер","Носферату") и Рэйф Файнс ("Список Шиндлера", "Английский пациент", "King's Man: Начало","Меню").

Также в прессе циркулируют слухи, что в фильме появится персонаж Киллиана Мерфи ("Начало", "Оппенгеймер", "Такие мелочи", сериал "Острые козырьки") из первого фильма серии "28 дней спустя" Джим. Впрочем, какой именно будет его роль в новом фильме, пока неизвестно, ведь зрители так и не узнали из предыдущих фильмов, выжил ли он вообще или также превратился в зомби.

Снял фильм Дэнни Бойл ("На игле", "Пляж", "Пекло", "Миллионеры из трущоб", "Стив Джобс") по сценарию Алекса Гарленда (режиссер фильмов "Ex Machina", "Аннигиляция", "Мужской род", "Восстание штатов"), которые вместе также создали фильм "28 дней спустя". В то же время оба они не работали над второй частью трилогии "28 недель спустя" – ее поставил испанский режиссер Хуан Карлос Фреснадильо, также выступив одним из сосценаристов.

В украинский прокат фильм "28 лет спустя" выйдет 19 июня 2025 года.

В то же время уже известно, что у "28 лет спустя" будет сиквел – фильм "28 лет спустя: Храм костей", причем обе ленты снимались параллельно. При этом сценарий ко второй части также написал Алекс Гарленд, а вот в качестве режиссера выступила Ниа Дакоста ("Кэндимен", "Марвели"). Главную роль в фильме снова исполнил Аарон Тейлор-Джонсон, также точно известно, что из первого фильма вернулся персонаж Джека О'Коннелла ("Несломленный", "Грешники", сериал "Северные воды") – лидер культа с темным прошлым сэр Джимми Кристал. Выход ленты предварительно запланирован на 16 января 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: