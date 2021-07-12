12 июля отмечается День фотографа - праздник, созданный, чтобы поздравить и поддержать всех профессиональных фотографов и тех, кто увлекается искусством фотографии.

Всемирный День фотографа - праздник, отмечать который могут все те мастера, кто умеет останавливать время. Профессиональные фотографы и любители - каждый отмечает это событие по-своему. Предлагаем вам поздравить своих родных, друзей и знакомых с этим чудесным праздником.

В Украине в 2020 году День фотографа отмечается 12 июля. Торжество имеет неофициальный статус. Наибольшую популярность праздник получил в США. В этой стране он поддерживается президентом.

Цель праздника: объединить специалистов, работающих в сфере фотоиндустрии.

История праздника День фотографа

Дата праздника имеет символическое значение. 12 июля (по старому стилю) – день памяти святой Вероники, покровительницы фотографии. Эта женщина была свидетельницей Крестного пути Иисуса Христа. Когда Он упал под тяжестью креста, она подбежала к Нему, напоила и отерла струи пота и крови с лица. После этих событий на ткани запечатлелся лик Спасителя, а святая христианка вошла в историю как «создательница» первой фотографии. Согласно другой версии, дата праздника приурочена ко Дню рождения Джорджа Истмена, американского бизнесмена, изобретателя и отца-основателя компании Kodak.

Как отмечают День фотографа

Проводятся различные конкурсы, фестивали, выставки, готовятся интересные мероприятия - образовательные мастер-классы от известных фотографов, квесты и многое другое.

Поздравления с Днем фотографа

«Поздравляю с Днём фотографа. Искренне желаю потрясающих идей и удачных кадров, невероятных историй и ярких сюжетов, великолепных результатов и широких просторов фантазии, удовольствия от работы и большого счастья в жизни».

«С Днем фотографа! Желаем щедрых клиентов, всегда исправной аппаратуры, качественных снимков, удачных ракурсов! Будь всегда таким же позитивным, остроумным, разносторонним и гостеприимным! Пусть тебе в объектив чаще улыбается фортуна! Желаем крепкого здоровья, личного счастья и творческих успехов»!

«Фотограф – не только профессия, но и призвание, с которым мир видится совсем иным! Сегодня, в День фотографа я желаю вам не теряться в массе коллег, отличаться уникальным стилем и всегда находить многих почитателей своего творческого таланта»!

День фотографа: картинки и мемы

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Автор: Кристина Кащавцева