Уникальный парк, площадью около 300 га, появится вскоре на Осокорках в Киеве. Планируется создание многофункциональной зоны отдыха с контактным зоопарком, зоной для рыбалки, возможностями активного отдыха и занятий спорта, игровыми площадками и зоной барбекю.

Об этом было сообщено сегодня, 27 октября, во время пресс-конференции с участием представителей органов власти и ряда общественных организаций.

Идеи для парка собирали отовсюду - привлекли даже руководителя ОО "Фельдман Экопарк" - чтобы поделился опытом создания в Харькове парка, куда специально приезжают туристы из других городов Украины.

"Фельдман Эко-парк прошел большой путь, в том числе юридический, поэтому мы готовы поделиться своим опытом и создать такой парк в Киеве", - сказал директор руководитель ОО "Фельдман Экопарк Владимир Андрющенко.

Планируют также привлекать опыт создания и киевских парков – как "Наталка", парк на Троещине и другие успешные проекты города.

Пока единственная подобная зона в Дарницком районе – это парк Партизанской славы, куда не все жители района могут дойти пешком. Поэтому власти Киева поддержали инициативу, ведь она – насущная необходимость для жителей Осокорков и Позняков.

"Дарницкий район имеет плотную застройку, плотный интенсивный трафик, малое количество зеленых зон – все это влияет на экологию района и микрорайона. Поэтому мы поддерживаем создание зеленых зон. Ведь спальные районы - не только места, куда люди приходят ночевать", - отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Поддержку идеи создания парка выразили также заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий и председатель парламентского Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко, заверили в полном содействии ее реализации со стороны правительства и Верховной Рады.

Сейчас Дарницкий район насчитывает 343 тысячи жителей, а в ближайшем будущем их число должно увеличиться до 440 тысяч. Большинству из них негде гулять – район фактически лишен зеленых зон и рекреационных территорий. Что же касается местности, где собираются создавать парк, то она длительное время находится в запущенном состоянии.

"К сожалению, территория вокруг озера Тягле находится в неудовлетворительном состоянии. Страдает от мусора, грязи и не дает жителям района возможности безопасно гулять вокруг этой территории, - подчеркнул председатель общественной организации "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки" Сергей Машовец.

На создание парка планируют привлечь инвестиционные средства и построить действительно жемчужину парк, куда будут ездить не только жители района, а все киевляне и гости города. Всего ожидают до 3 миллионов посетителей ежегодно.

Автор: Григорий Бондарь