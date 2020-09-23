Центр хотят лишить земли.

24 сентября на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, скорее всего, решится судьба социально-реабилитационного центра "Варнава", который работает в столице по адресу ул. Жмаченко, 20. Около полтора года против его реконструкции борются отдельные столичные депутаты и профессиональные строительные "активисты". Сейчас же они вообще требуют расторгнуть договор аренды центра на земельный участок-то есть, фактически уничтожить "Варнаву".

"Мы получили градостроительные условия для реконструкции построения своеобразного Городка милосердия и доброты. Здесь мы создадим различные реабилитационные, образовательные, гуманитарные программы для детей с особенностями развития", – рассказывает Президент Международного благотворительного фонда "Варнава" Валерий Решетинский. – Нам критически не хватает места, чтобы реализовать все проекты – сделать детско-юношескую театральную студию, хореографическую, музыкальную, художественную. Также нужны более просторные помещения для физической реабилитации инвалидов-колясочников, оборудованные по современным требованиям. Для этого мы подписали договор о социальном сотрудничестве и партнерстве в области благотворительности с компанией "Интергал-Буд".

В "Варнаве" работают со всеми группами людей, нуждающихся в помощи. И ее приоритетом является Центр детской реабилитации, проект которого был разработан вместе с Академией педагогических наук Украины.

"Сегодня одновременно 300 детей с инвалидностью проходят через различные реабилитационные и просветительские программы. Среди них есть и малыши с неизлечимыми диагнозами – ДЦП, синдром Дауна и тяжелыми формами аутизма. У этих детей есть родители, но фактически такие семьи брошены на произвол судьбы – государство практически ничего для них не делает. Мы взяли на себя такую ответственность. Для них мы – последняя надежда", – говорит Валерий Решетинский.

Тем, кто сейчас хочет лишить "Варнаву" земли и вроде бы разбить на ней парк, Решетинский предлагает вспомнить, что там когда-то вообще была крайне запущенная территория, с которой они в начале строительства вывезли более 200 грузовиков мусора. По убеждению волонтера "Варнавы", юриста Татьяны Курбановой, претензии к Центру выдвинуты совсем с другой – корыстной целью:

"Нет ни одного существенного условия для того, чтобы ставить вопрос о расторжении договора. Есть одна цель, одно основание, которое нигде не пишется. Землю хотят забрать под другую застройку".

Валерий Решетинский обещает, что если на заседании комиссии примут решение о расторжении договора, то "Варнава" всячески будет добиваться справедливости – даже если им и его коллегам по центру придется каждый день наведываться под стены КГГА. Он говорит, что свое участие в возможных пикетах уже подтвердили родители детей, которые реабилитируются в "Варнаве". Они обещают приходить под Киевсовет вместе со своими ребятишками-инвалидами.

Центр социальной реабилитации "Варнава" работает в столице более 20 лет. В нем заботятся о сиротах, проводят социальную реабилитацию для детей-аутистов, детей с синдромом Дауна и с симптомами ДЦП, помогают лицам с нарушениями зрения, слуха и всем другим группам людей, нуждающихся в помощи. Деятельность центра не ограничивается Украиной, его специалисты обмениваются эффективными методами работы с партнерскими благотворительными организациями в США, Европе, Австралии и тому подобное.

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Автор: УНИАН