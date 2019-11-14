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В Киеве появился проспект Любомира Гузара

12:57, 14 ноября 2019
Киев
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Проспект будет носить имя Любомира Гузара \ оpenkyiv.info

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 74 из 86 депутатов Киевсовета.

Другим решением Киевсовет улицу Выборгскую в этом же районе столицы переименовал в улицу Олексы Тихого. Это решение поддержали 75 из 86 депутатов.

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Теги: #Киев#переименованиепогода в Киеве