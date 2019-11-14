В Киеве появился проспект Любомира Гузара
12:57, 14 ноября 2019Киев
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В целом Киевсовет переименовал проспект и улицу в Соломенском районе.
Проспект будет носить имя Любомира Гузара \ оpenkyiv.info
Киевсовет переименовал проспект Космонавта Комарова в Соломенском районе на проспект Любомира Гузара.
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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 74 из 86 депутатов Киевсовета.
Другим решением Киевсовет улицу Выборгскую в этом же районе столицы переименовал в улицу Олексы Тихого. Это решение поддержали 75 из 86 депутатов.
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