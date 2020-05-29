В каких случаях страховая компания может не оплатить ремонт авто: перечень

Всего существует пять возможных вариантов.

Зачастую водители считают, что когда их авто застраховано, то у них автоматически стало на одну проблему меньше. Впрочем, существуют определенные случаи, когда платить деньги придется именно им.

Читайте такжеКабмин одобрил выделение 2,3 миллиардов гривень Фонду соцстрахованияКак пишет ТСН, «дорожный адвокат» решил рассказать, когда именно страховая компания может отказаться от покрытия ущерба поврежденного транспортного средства, которое пострадало в ДТП.

Однако, если страховая компания оплатит ремонт «чужого» автомобиля, не исключено, что в дальнейшем эти средства она взыщет именно с нарушителя – водителя, который приобрел автогражданку.

Такое взыскания средств возможно в случае:

если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения;

если водитель управлял без права на управление соответствующей категории;

если после ДТП водитель самовольно оставил место происшествия;

если автомобиль был в неисправном техническом состоянии;

если водитель не уведомил компанию о ДТП в предусмотренные сроки.

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