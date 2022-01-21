Только роды и 10 дней в реанимации стоили бы супругам 35 тысяч евро.

Жительница Херсона Алена Шевченко родила ребенка будучи на седьмом месяце беременности, во время экскурсионного тура по Европе.

Но это не стало единственным шоком для семьи. Клиника немецкого города Амберг выставила ей космические суммы, говорится в сюжете ТСН.

Супруги купили экскурсионный тур за 700 евро, а "влететь" могли на 90 тысяч - медицинский вертолет, роды и 10 дней реанимации. К счастью, роды принимала врач из Украины. Акушерка поняла, что молодую семью надо спасать еще и от долга, который растет с каждым днем. Поэтому был организован сбор средств.

А еще навстречу пошли власти Амберга. Счета оплатят из бюджета города. Но это - исключение, говорят специалисты по туристическому бизнесу.

Читайте такжеУкраинцам выплатили почти 5 миллиардов гривен по е-больничнымЭксперты по страхованию указали на ошибки супругов: они учли, что их туристическая страховка покрывает риски для беременных лишь до 28-й недели. Именно риски, а не сами роды.

"Поэтому, чтобы не произошло неожиданностей в путешествии, украинцам следует внимательно изучать документы, а особенно - обращать внимание на страховку", - отмечают журналисты.

Ранее многодетная жительница Львова родила шестнадцатого ребенка. Дома ее ждут восемь сыновей и семь дочек.

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