Страховка от компании "ИНГО" покрывает затраты на диагностику COVID-19, а не лечение – глава правления

В настоящий момент "ИНГО" не предусматривает покрытия лечения коронавируса, так как программы медстрахования предусматривают лечение преимущественно в частных клиниках, большинство из которых не оказывают подобные услуги.

Медицинская страховая программа от украинской страховой компании "ИНГО" покрывает затраты на диагностирование инфицирования клиента коронавирусом COVID-19, однако лечение данного заболевания не входит в программу.

Об этом в интервью УНИАН сообщил глава правления украинской страховой компании "ИНГО" Игорь Гордиенко.

Читайте такжеКоличество страховых компаний в Украине в 2019 году уменьшилось на 21%"Затраты на проведение тестов или анализов для диагностирования COVID-19 страховая программа покрывает. На данный момент коммерческие клиники проводят экспресс-тесты и забор анализов для диагностики... То есть наша страховая компания будет организовывать своим клиентам весь спектр необходимой программы страхования медицинской помощи до момента установления диагноза COVID-19", - сказал Гордиенко.

При этом, по его словам, в настоящий момент компания не предусматривает покрытия лечения коронавируса, так как программы медицинского страхования предусматривают лечение преимущественно в частных клиниках, большинство из которых не оказывают подобные услуги.

"Частные клиники в подавляющем своем большинстве на сегодняшний день не оказывают такие услуги из-за отсутствия необходимой лицензии, достаточного количества необходимого медицинского оборудования, а также опыта в лечении данного заболевания", - подчеркнул глава правления "ИНГО".

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров ввел общенациональный карантин, который позже был продлен до 24 апреля, а затем - до 11 мая.

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» имеет 25-летний опыт работы на рынке и входит в группу крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам страховых возмещений.

Компания имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.

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