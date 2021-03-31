В Фонде отметили, что все выплаты по листкам нетрудоспособности осуществляются ФСС в полном объеме.

Фонд социального страхования (ФСС) направил 400 млн грн финансовой помощи из госбюджета на выплату пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение.

Читайте такжеВ феврале в Украине было выплачено 1,27 миллиарда гривен больничныхОб этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, эти средства были получены Фондом в соответствии с постановлением Кабмина "Некоторые вопросы выплаты застрахованным лицам материального обеспечения по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности» от 03.02.2021 № 88.

В целом на финансирование материального обеспечения Фондом было направлено 402,3 млн грн, из которых 400 млн грн получено из госбюджета, в частности:

● на пособия по временной нетрудоспособности – 307,73 млн грн для почти 77 тыс. лиц;

● пособия по беременности и родам – 93,52 млн грн для почти 3 тыс. лиц;

● пособия на погребение – 1,08 млн грн по 264 случаям.

Профинансированы заявления-расчеты, принятые от работодателей с 11 по 17 февраля включительно.

Суммы профинансированных Фондом пособий поступят на счета страхователей (работодателей) в течение нескольких дней, в зависимости от продолжительности банковских операций.

В Фонде отметили, что все выплаты по листкам нетрудоспособности осуществляются ФСС в полном объеме. "В то же время, в связи с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии, имеются задержки в сроках финансирования", - говорится в сообщении.

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Автор: Ирина Погорелая