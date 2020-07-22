В Одессе моряк прыгнул с борта иностранного судна, чтобы получить страховку

Судно под флагом Коморских островов шло из Турции.

В Одесском порту с целью получить выплаты по страхованию от несчастных случаев с борта иностранного судна прыгнул моряк.

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Как сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, инцидент произошел вчера, 21 июля.

Указанное судно под флагом Коморских островов шло из Турции.

«Оно уже подходило к причалу, когда с борта неожиданно выпрыгнул человек. Буксир, который двигался позади теплохода, заметил мужчину и подобрал, чтобы доставить к берегу. Прыгуном оказался гражданин Индии – член экипажа», - сообщили в ведомстве.

Впоследствии, иностранец пояснил, что таким образом (прыгнув в море) он мог получить выплаты по страхованию от несчастных случаев.

Сейчас гражданин Индии находится на судне и ожидает соответствующего решения суда. Кроме того, он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

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