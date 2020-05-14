Фонд соцстрахования в апреле профинансировал 1,3 млн дней декретных

Среднедневной размер пособия по беременности и родам в апреле составил 288,3 гривен.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в апреле начислил выплаты для 11,1 тыс. работающих женщин за 1,3 млн дней пребывания в декретных отпусках, сообщила пресс-служба ФССУ.

«Расходы по пособиям по беременности и родам в апреле выросли на 9,9% - в течение прошлого месяца на оплату приняты заявления-расчеты для финансирования декретных на сумму 386,7 млн грн против 352 млн грн в апреле 2019 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что среднедневной размер пособия по беременности и родам в апреле составил 288,3 гривен.

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В ФССУ напомнили, что в общих случаях продолжительность отпуска по беременности и родам, за каждый день которого Фонд компенсирует утраченный заработок, составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов). А в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде, дополнительно к основному выдается листок нетрудоспособности продолжительностью 14 дней, который также подлежит оплате за счет ФССУ. Продолжительность листка нетрудоспособности в связи с беременностью и родами для женщин, отнесенных к 1-3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, составляет 180 календарных дней.

Как сообщал УНИАН, Фонд соцстрахования в первом квартале профинансировал больничные и декретные почти на 4 млрд грн.