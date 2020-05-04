Больничные на карантине: в Фонде соцстрахования отчитались о количестве обращений

Количество заявлений-расчетов от работодателей превысило 540 тысяч.

С начала карантина работодатели подали в Фонд социального страхования Украины (ФССУ) заявления-расчеты для выплаты пособий по временной потере трудоспособности для 369 200 застрахованных лиц по более 540 тысяч больничных листов.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Сообщается, что соответствующие больничные, на основании которых было назначено пособие от ФССУ, были выданы в связи с общим перечнем заболеваний и травм, в который входят острые респираторные вирусные инфекции.

Как отметили в пресс-службе, Фонд соцстрахования осуществляет все выплаты материального обеспечения, в частности, по больничным листам, и пособия по беременности и родам в полном объеме.

«Отметим, в случае заболевания COVID-19 все работающие получат от ФССУ пособие по временной потере трудоспособности в размере от 50% до 100% утраченного за время лечения заработка. Размер выплаты зависит от продолжительности страхового стажа», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Фонда соцстрахования, украинцы в первом квартале 2020 года провели более 933 тысяч дней на больничных по уходу за детьми и родственниками.