Основатель NYDIG Росс Стивенс заявил, что главным фактором, подтолкнувшим MassMutual к этому решению, стало снижение доллара.

Американский страховщик Massachusetts Mutual Life Insurance Co (MassMutual) разместил часть своих инвестиционных резервов в криптовалютах, купив биткоина на $100 млн.

Об этом сообщает Forinsurer.

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Инвестиции для страховой компании из Спрингфилда, составили 0,42%: общий инвестиционный счет составляет почти $235 млрд. Было куплено около 5400 биткоинов по средней цене $18500.

Цена одного биткоина достигла пика в конце ноября и составила $19835, превысив рекорд 2017 года, и в настоящее время торгуется около $17800, что на 150% выше с начала года.

MassMutual приобрела биткоины через нью-йоркскую компанию по управлению фондами NYDIG, которая управляет криптоактивами на сумму $2,3 млн. MassMutual также приобрела миноритарный пакет акций в размере $5 млн. в NYDIG, которая ранее была известна как New York Digital Investment Group.

Massachusetts Mutual Life Insurance, основанная в 1851 году, заявила, что вложения в криптовалюту были основаны на широкой стратегии использования новых возможностей, оставаясь при этом диверсифицированной, «давая нам измеряемое, но значимое воздействие на растущий экономический аспект нашего все более цифрового мира».

Основатель NYDIG Росс Стивенс заявил, что главным фактором, подтолкнувшим MassMutual к этому решению, стало снижение доллара. В начале месяца стало известно, что NYDIG привлекла $150 млн. для своих новых фондов, причем $100 млн. вложил один инвестор.

NYDIG была образована управляющим активами Stone Ridge Asset Management в 2017 году для обслуживания институциональных инвесторов, желающих купить криптовалюту.

В 2020 году институциональные инвесторы начали активно инвестировать в биткоин и другие криптовалюты. Пока безусловным лидером является фонд MicroStrategy, инвестировавший $475 млн. Также в планах фонда привлечь еще $400 млн, выпустив конвертируемые облигации. Через пару дней MicroStrategy увеличила целевую сумму до $550 млн.

Хронология событий

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тысяч впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

По состоянию на 28 июля 2020 года в начала карантина биткоин подорожал в три раза.

По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12,291 доллар за монету.

22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.

4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США курс биткоина поднялся выше $14 тысяч.

18 ноября 2020 года стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года превысила $18 тысяч.

24 ноября 2020 года впервые за три года цена биткоина превысила 19 тысяч долларов.

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Автор: УНИАН