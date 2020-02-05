На Львовщине страховую компанию обязали выплатить более 300 тысяч гривень за смертельное ДТП

Еще 2,6 миллиона должна заплатить водитель, которую признали виновной в аварии.

Во Львовской области суд признал виновной женщину-водителя, которая устроила смертельную аварию на трассе Киев-Чоп вблизи села Раковец. Ее освободили от отбывания наказания, однако обязали выплатить 2,6 миллиона гривень пострадавшим из-за ДТП, еще 323,5 тысячи гривень им должна оплатить страховая компания.

Как сообщает zaxid.net, соответствующее решение было принято Пустомытовским районным судом.

Авария произошла в августе 2017 года. Тогда водитель автомобиля "Таврия", пытаясь совершить разворот, столкнулась с авто Fiat Doblo, которое вынесло на встречную полосу и столкнулось с Chery Amulet.

В результате ДТП 38-летний водитель авто Chery Amulet погиб на месте происшествия. Еще пять человек пострадали.

Свою вину обвиняемая признала частично, считает, что в совершении ДТП также виновен водитель Fiat Doblo. Однако, исследовав все доказательства по этому делу, суд признал Марьяну Д. виновной в совершении ДТП.

Водителю суд назначил наказание в виде пяти лет тюрьмы. Однако ее освободили от отбывания наказания, назначив два года условно. В течение этого времени она должна периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении своего места проживания или работы.

Также суд удовлетворил иски пострадавших в результате ДТП и их представителей и обязал женщину заплатить им 2 681 484 гривень, еще свыше 323 тысячи гривень должна оплатить страховая компания. В частности, после того, как Марьяна Д. и страховая компания оплатит водителю Fiat Doblo материальную компенсацию (307 тыс. грн), этот автомобиль передадут им.

На приговор суда может быть подана апелляция в течение 30 дней со дня его провозглашения.