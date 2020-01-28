Депутаты предлагают закрепить право Счетной палаты на ежегодные аудиты Фонда соцстраха – активист

По словам общественного активиста, эксперта по социальным вопросам, в 2016 году аудиторская служба в ходе проверки Фонда соцстраха выявила факты неэффективного использования 37 млн грн бюджетных средств.

Народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает право Счетной палаты проводить ежегодные аудиты деятельности Фонда социального страхования Украины на предмет эффективности использования бюджетных средств.

Об этом на брифинге сообщил общественный активист, эксперт по социальным вопросам Евгений Ковалев.

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"Уже подан законопроект, в котором содержится проверка Фонда соцстрахования Счетной палатой, чего до этого никогда не было, так как ранее, для того чтобы проверить Фонд на предмет эффективности использования средств, нужно было, чтобы правление подало соответствующий запрос в Счетную палату. К сожалению, такого не было, была единственная проверка аудиторской службой в 2016 году, когда было установлено неэффективное использование 37 млн грн. Поэтому народные депутаты подали законопроект, который предоставляет право Счетной палате проводить ежегодный аудит Фонда соцстраха", - сказал Ковалев.

Он добавил, что депутаты инициировали законопроект об изменении системы корпоративного управления Фондом соцстраха, о введении электронных деклараций для членов правления Фонда, а также о внедрении международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) для Фонда соцстрахования.

Как сообщал УНИАН, 24 января Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Елены Думы на пост руководителя исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины, назначение которой, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, происходило с сопротивлениями и скандалами в течение 3-4 месяцев.

В декабре 2019 года заместитель министра социальной политики Олег Коваль, временно возглавивший Фонд социального страхования Украины, заявил, что правление Фонда обратится в Счетную палату с просьбой о проверке его деятельности с 1 августа 2017 по 1 января 2020 года.

В конце ноября фонд заявил о приостановке выплат застрахованным лицам, в то время как курирующее его Министерство социальной политики заявило о возможном рейдерском захвате фонда его бывшим руководителем, уволенным за махинации с имуществом организации и восстановленным в должности решением суда.