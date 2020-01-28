Кабмин определился с новым директором Фонда соцстраха

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова подчеркнула, что процесс назначения нового руководителя в Фонд соцстраха проходил с сопротивлениями и скандалами.

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Елены Думы на пост руководителя исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.

"На сегодня подписано премьер-министром постановление №34-р, в пятницу была согласована кандидатура Думы Елены на пост руководителя исполнительной дирекции Фонда социального страхования. Сегодня будет проходить процедура юридического оформления", - сказал Коваль.

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Соответствующее решение закреплено в распоряжении Кабмина от 24 января и опубликовано на сайте правительства.

Заместитель министра социальной политики также отметил, что профильный парламентский комитет согласовал данную кандидатуру 17 января, после чего пакет документов был подан на рассмотрение правительства.

В свою очередь, присутствующая на брифинге глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова подчеркнула, что процесс назначения нового руководителя в Фонд соцстрахования проходил с сопротивлениями и скандалами.

"Процедура назначения нового директора, который понимает, как делать и внешний, и внутренний аудит, шла 3-4 месяца с сопротивлениями и срывами собраний правления, оппозицией и так далее. Именно потому, что как только возникло желание навести порядок и посмотреть, что происходило в Фонде соцстраха, нам пришлось ввести туда человека, который может это делать, со скандалом. Поэтому один из первых законов – это изменение системы корпоративного управления Фонда соцстраха, речь идет о руководящих органах», - отметила Третьякова.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года правление Фонда соцстрахования Украины временно возглавил Олег Коваль, в настоящее время занимающий должность заместителя министра социальной политики.

В конце ноября фонд заявил о приостановке выплат застрахованным лицам, в то время как курирующее его Министерство социальной политики заявило о возможном рейдерском захвате фонда его бывшим руководителем, уволенным за махинации с имуществом организации и восстановленным в должности решением суда.