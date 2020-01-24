Страховщики отмечают рост спроса на медицинское страхование среди украинцев

По данным страховой компании ИНГО, только за последний год количество застрахованных увеличилось на 31%.

В Украине в течение последних 2-х лет стабильно растет спрос на программам добровольного медицинского страхования среди украинцев как частных лиц. Об этом сообщают в пресс-службе страховой компании ИНГО Украина.

«Мы видим, что в течение последних 2-х лет количество желающих застраховаться постоянно растет», - сообщил заместитель председателя правления страховой компании ИНГО Украина Сергей Майстренко, - «Больше интересоваться медицинским страхованием стали не только юридические лица, но и рядовые граждане. Медицинская реформа, которую внедряет правительство, познакомила людей с принципами страхования. Они стали лучше понимать как работает система, как можно сэкономить на медицине и получить качественное медицинское обслуживание за приемлемые деньги. Для этого не нужно «благодарить» врачей или стоять в очередях».

По данным ИНГО, только за последний год количество застрахованных увеличилось на 31%. В течение 9 месяцев 2019 года компания заплатила за лечение своих застрахованных клиентов свыше 128 млн грн.

«Почти 40% от этой суммы было направлено на оплату амбулаторно-поликлинической помощи для взрослых. Еще 22% потрачено на приобретение лекарств и средств медицинского назначения. Также компания платила помощь для взрослых в рамках стационара (10%), услуги стоматологии (9%), амбулаторно-поликлинической помощи для детей (8%), стационарную помощь для детей (2%) и остальные услуги (9%)», - говорится в сообщении.

При этом за это время в медицинский контакт-центр страховой компании поступило свыше 281 тысяч обращений, что на 31% больше, чем в прошлом году.

Как отмечает эксперт ИНГО, на сегодняшний день контакт-центры страховых компаний организуют медицинскую помощь не только посредством телефонии, а также в наиболее распространенных приложениях – вайбере, телеграмме и мессенджере фейсбук. При этом заказ медицинских услуг или препаратов клиенты могут делать непосредственно в базе данных поставщика.

«Благодаря веб-интеграции специалисты контакт-центра готовы самостоятельно записать вас к врачу, сформировать пакет назначенных лекарств сразу при первичном обращении, консультация в клинике проходит без дальнейшего отзвона. Это позволяет сократить время, уменьшить количество лишних контактов и фактически исключает операционные ошибки. Сначала технологию использовали для собственного медицинского центра ИНГО. Теперь она масштабируется на другие клиники и аптеки», - сообщают в страховой компании.

Ранее отмечалось, что украинцы потратили на лечение критических заболеваний в зарубежных клиниках на сумму свыше 2 миллионов евро.