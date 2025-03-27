К побегу Комарницкого причастны четыре человека с удостоверениями СБУ, два сотрудника Нацполиции Закарпатской области и один тамошний депутат.

Экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий, который является фигурантом дела о создании преступной организации с целью завладения земельными участками в столице и был объявлен в розыск, сбежал из Украины в сопровождении правоохранителей, а к украинской границе его везли под прикрытием машины с табличкой "200".

Об этом пишет "Украинская правда", которая провела собственное расследование незаконного пересечения границы Комарницким.

По данным собеседников УП среди правоохранителей, всего в реализации побега Комарницкого, участвовали четыре человека с удостоверениями СБУ, два сотрудника Управления стратегических расследований Нацполиции в Закарпатской области и один местный депутат.

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Издание отмечает, что одной из особенностей этой "спецоперации" является то, что к границе Комарницкого везли под сопровождением камуфлированного автомобиля с табличкой "200", которыми обычно перевозят погибших бойцов.

При этом УП приводит цитаты из протокола допроса товарища Комарницкого Юрия Довгаленко, который на днях был на допросе в СБУ. По информации источников УП в правоохранительных органах, Довгаленко признал, что организовывал законспирированный выезд Комарницкого из Киевской области, где тот находился, к украинской границе тогда как вся правоохранительная система активно разыскивала подозреваемого в организации масштабной схемы по хищению столичной земли.

В одной из этих цитат Комарницкий подтверждает, что хочет пересечь границу для укрытия.

"10.02.2025 около 18 часов в мессенджере "Сигнал" мне позвонил мой товарищ Комарницкий Д.С. и сообщил мне о необходимости выбыть в западном направлении страны в связи с проблемами, связанными с уголовным преследованием НАБУ. Позже Комарницкий сообщил мне, что он в дальнейшем желает пересечь государственную границу Украины для сокрытия. Также Комарницкий сообщил, что все действия по его перевозке на запад Украины необходимо выполнить как можно быстрее, пока его официально не объявят в розыск", - свидетельствовал Довгаленко.

11 февраля в 8.00 утра на двух Лендкрузерах с номерными знаками прикрытия, которых нет в базе Нацполиции, друзья Довгаленко, забрали Комарницкого из коттеджного городка Рославичи по Новообуховской трассе и направились в Хуст. По данным УП, эти лица имели удостоверения гласных внештатных работников СБУ.

"Когда мы забрали Комарницкого Д.С. и начали движение в направлении г. Хуст, последний сообщил нам, что в г. Хуст впереди нас также будет ехать камуфлированный автомобиль, с табличкой "200" под лобовым стеклом, который уже выехал раньше. В течение всего нашего передвижения основная задача "Тойота Ленд Крузер 200", заключалась в том, чтобы сообщать о наличии на маршруте блокпостов, а также в случае наличия таковых - сообщать о том, осуществляется ли на них проверка на предмет наличия в транспортных средствах Комарницкого Д.С., которого в то время разыскивало НАБУ, о чем даже неоднократно сообщали СМИ. Двигаясь в указанном составе и в указанном направлении, "Тойота Ленд Крузер 200" ехала впереди от нас на расстоянии около 30 километров, выполняя задание по разведке обстановки. Перед ними ехал указанный камуфлированный автомобиль для "перестраховки", с целью разведки обстановки о наличии на маршруте блокпостов или работников правоохранительных органов", - говорится во фрагменте допроса Довгаленко.

По данным УП, Комарницкий 16 марта оказался в Румынии и попросил там об убежище, а впоследствии его нашли в Австрии.

Редакция обнародовала видео расследования с деталями побега Комарницкого.

В то же время Спецслужба уже опровергла причастность своих людей к побегу Комарницкого. Там уверяют, что люди, которые имели соответствующие удостоверения, на момент противоправных действий не имели отношения к СБУ. По словам источников УП в правоохранительных органах, эти люди были лишены статуса внештатных работников СБУ за неделю до побега Комарницкого. Сейчас они задержаны и им сообщили о подозрении.

"Задержанные СБУ лица менее 5 месяцев находились в статусе гласных внештатных работников (не находились в штате спецслужбы и не получали денежное обеспечение). Отдельно подчеркиваем: они были лишены этого статуса в начале февраля, до наступления событий, которые расследуются в уголовном производстве", - говорится в сообщении ведомства.

Побег Дениса Комарницкого

Как сообщал УНИАН, также известно, что двое сотрудников Управления стратегических расследований Нацполиции, причастных к переправке фигуранта за границу, сейчас уволены, им объявлено о подозрении. Кроме того, с занимаемой должности уволен руководитель территориального управления.

В середине марта журналисты "Украинской правды" нашли Комарницкого в Вене и пообщались коротко с ним. Экс-депутат отверг обвинения в коррупции, назвав их "фейковыми новостями" и "ерундой". Комарницкий обещал встретиться позже для интервью, но этого общения так и не состоялось, отмечало издание.

В феврале Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками к Комарницкому, которого называют "смотрящим" за Киевом. Впоследствии было официально сообщено, что проводится масштабная операция "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете. В порядке ст. 208 УПК Украины тогда же были задержаны 7 участников преступной организации. В общем о подозрении сообщили 10 лицам.

В НАБУ отмечают, что руководитель преступной организации имел значительное влияние на процессы внутри КГС и КГГА.

10 февраля стало известно, что Комарницкого объявили в розыск. Ему объявили подозрение по статье о создании и руководстве преступной организацией с целью незаконного присвоения киевской земли.

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