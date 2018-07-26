Снизят ли аварийность новые "реформы" на дорогах

ДТП на украинских дорогах – не редкость. Но на прошлой неделе несколько смертельных аварий при участии маршруток унесли более двух десятков жизней. После чего Министерство инфраструктуры Украины заявило о масштабной кампании по контролю дорожного движения. Начали с пресловутых маршруток.

«С 1 января 2019 маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых транспортных средств в пассажирские, не будут использоваться для перевозки пассажиров. Такие автобусы будут эвакуироваться на штрафные площадки и затем пойдут на металлолом», - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время совещания с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний, осуществляющих пассажирские перевозки по всей Украине.

Кто будет менять «Богданы» на «Неопланы»?

Водители маршрутных автобусов отмечают, что все эти проверки и новации вокруг маршруток – не более, чем новый передел рынка пассажирских перевозок. «Из нашего райцентра маршрутка в Киев идет каждый час – сотни людей ездят на работу в столицу, так как здесь работы нет. И, если нас запретят, с большой вероятностью, выведут на этот же маршрут своих. Причем, с такими же автомобилями, как у нас. Парков «Неопланов» здесь никто не видел», - говорят водители Сергей и Алексей, не пожелавшие называть свои фамилии.

«Во-первых, когда власти говорят о запрете переделанных под пассажирские перевозки маршруток, нужно еще трижды подумать. Ведь часто наши «Фольксвагены» и «Мерседесы» сделаны лучше, чем «Богданы» с конвеера – гробы на колесах. Во-вторых, кто из нас может сейчас приобрести, как советует министр Омелян, «Неопланы»? Лучше проведите техосмотр наших авто и тем, у кого они в прекрасном состоянии, разрешите их использовать. И, в-третьих, если есть нарушения, то нужно наказывать большими штрафами собственников. Тогда с «лысой» резиной никто не выведет маршрутку в рейс», - добавляют водители.

По их мнению, проверка техсостояния маршрутных автобусов должна быть систематической.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Петр Главацкий отмечает, что переделом рынка это не выглядит. «Это ситуативная вещь, когда произошли аварии и потом все резко бросились как-то реагировать. После того, как у нас случаются крупные аварии, у нас сразу появляется активность, как со стороны полиции, так и со стороны Уктрансбезопасности, которые и призваны контролировать весь этот процесс, начиная от технического состояния авто, соблюдения режима труда и отдыха, скоростных режимов и т.д.», - напоминает он.

Однако, по словам эксперта, чаще всего проверки заканчиваются тем, что проверять начинают тех перевозчиков, которые в принципе работают в правовом поле. «У законного перевозчика есть разрешение, лицензия на маршрут, водитель, прошедший медосмотр и т.д. Но когда полиция начинает проверять, то никто не проверяет нелегальных перевозчиков – людей с частным транспортом, которые работают под чьей-то «крышей» и перевозят людей. Периодически, конечно, полиция приходит, но уходит сразу после звонка «откуда-то сверху». В прошлую пятницу Омелян провел большое заседание с перевозчиками на межобластных маршрутах, и они уже молят министра убрать нелегалов, так как из-за них официальные перевозчики ездят полупустыми. Получается, что нелегал идет за 10-15 минут перед легальным, собирает пассажиров и не платит налоги или, в лучшем случае, оформлен как ФОП. И у них, скорее всего, кроме лицензии на перевозку, больше ничего нет. Легального всегда можно привлечь к ответу за любую запятую в маршруте, а нелегала надо очень долго искать, чтобы предъявить ему претензии. А менять законы, которые бы это подразумевали, никто не решается», - говорит он.

Стоит отметить, что с мая 2016 года в Верховной Раде лежит законопроект №4683, который предлагает забирать автотранспорт у компаний, которые нелегально оказывают услуги перевозки пассажиров и/или грузов. Также этот законопроект предусматривает запрет переоборудование транспортных средств без согласования с производителем и возвращает техосмотр для всех категорий транспортных средств. Кроме того, вводит обязательную проверку времени работы/отдыха водителей общественного транспорта с помощью специальных контрольных устройств в кабине. Но, вместо того, чтобы довести этот законодательный акт до ума, принять его в Верховной Раде и проследить за выполнением, власти занимаются ситуативным «спасением» ситуации.

Проверки не приводят к наказанию

В Нацполиции отмечают, что только за несколько первых суток проверки, зафиксировали сотни нарушений в сфере пассажирских перевозок. По словам замначальника Нацполиции – руководителя патрульной полиции Александра Фасевича, среди нарушений – управление без необходимых документов, управление автобусами, которые имеют технические неисправности и не прошли обязательный технический контроль, нарушение правил и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и другие.

Любопытно, что, по данным правоохранителей, подобные проверки они проводят с середины апреля. Так, по словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, с 17 апреля в Украине проводится отработка плана «Перевозчик». Мол, правоохранители осмотрели уже более 185 тыс автобусов и зафиксировали более 26 тыс нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения. «Из них самые распространенные: управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, создание аварийной обстановки, перевозка пассажиров сверх установленного количества, нарушение правил движения через железнодорожный переезд, управление без необходимых документов, управление автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль. Такие перевозчики должны безотлагательно лишатся лицензии», - подчеркнул Яровой.

Правда, где ощутимые результаты этих проверок, никто не говорит – получается, что тысячи автобусов и маршруток проверили, но украинцев как перевозили на рухляди, так и продолжают перевозить. Во всяком случае, пока не заметно, чтобы кто-то действительно был за эти нарушения серьезно наказан.

Да, Яровой отмечает, что «должна быть ответственность инспектора, регионального руководителя за то, каким образом они контролировали автоперевозчиков, как они подтверждали лицензионные условия, качество транспорта и его техническое состояние, когда давали разрешения на осуществление пассажирских перевозок… Служащие Укртрансбезопасности, которые выдают недобросовестным компаниям-перевозчикам лицензии, должны нести уголовную ответственность за свое бездействие». Но верится в то, что чиновники по всей стране понесут заслуженное наказание, с трудом. Ведь, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в Украине до 70% рынка пассажирских перевозок находится за пределами правового поля, и участники рынка не отвечают за безопасность перевозки пассажиров. «Люди, собственники транспортных средств, ничего не платят, плевали на законы и безопасность, как свою, так и пассажиров», - сказал он.

Подтверждением этих слов служит история одного из самых свежих ДТП – экспертиза техсостояния маршрутки, которая 20 июля столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли 10 человек, установила, что тормозная система транспортного средства была в неисправном состоянии. Однако владелец маршрутки Петр Луцик, которому прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления по ст. 277 УК Украины (повреждение путей сообщения и транспортных средств) и которого суд отправил под домашний арест, с такими выводами экспертизы не согласен. Более того, он утверждает, что в ДТП виновен водитель, которому свою маршрутку он… одолжил (!). «Вмешательства в тормозную систему нет, потеков жидкости нет. Колодки тормозные соответствуют стандарту, они были поменяны (не помню, когда), не перепаяны. До момента столкновения я не увидел тормозного пути. Я не знаю, может он уснул, может какие-то еще обстоятельства. Может, состояние здоровья или кто-то отвлек его», — заявил Луцик в суде.

Не умаляя вины владельца смертельной маршрутки, все же хочется увидеть на скамье подсудимых и чиновников всех мастей, которые позволили эксплуатировать авто с неисправной тормозной системой, а также спекулировать владельцу тем, что якобы все было в полной исправности…

По словам профессионального водителя с 42-летним стажем Сергея Павловского, существует и еще одна проблема – кто и как получает возможность перевозить людей. «Не раз видел, как за рулем автобуса сидит человек в очках с толстенными линзами. Разве может он перевозить пассажиров? Это – недопустимо… Можно быть совершенно трезвым, но нездоровым и создать аварийную ситуацию», - убежден водитель.

По его мнению, пока в Украине не будет создана правильная система обучения вождению с восстановлением профессиональных категорий водителей, никакие штрафы и патрули в кустах ситуацию не изменят. «Водителей нужно разделить на любителей и профессионалов. Нельзя научить человека ездить на автомобиле за 14 часов вождения в течение 2 месяцев – даже медведя в цирке учат кататься на самокате гораздо дольше… В мои времена профессионалов учили полгода и ежедневно, любителей – 4 месяца в таком же графике. Но любитель не имел права ездить на автобусах и фурах, он мог возить только себя и свою семью. Человек, не имеющий профессионального стажа, не мог стать водителем такси, пассажирского и грузового транспорта. Чтобы пересесть на эти автомобили, нужно было снова заканчивать курсы вождения. Причем 3 первые месяца его работы на авто висела табличка – «стажер», рядом с которым должен был находиться наставник… И еще один момент: если ты не ездил 10 лет на авто, но вдруг решил сесть за руль, то должно быть, как в Европе – иди и пересдай на права», - рассказал он.

Контроль скорости и патрули из кустов – не панацея

Впрочем, одними проверками автобусов и маршрутных такси, похоже, не обойдется. На этом власти точно останавливаться не намерены. Так, в полиции «провели анализ аварийности» и придумали план «организации эффективного надзора за дорожным движением». «Взято под личный контроль несение службы нарядами патрульной полиции на автомобильных дорогах государственного и международного значения, местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и местах с напряженным движением», - заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Усиление мер безопасности дорожного движения – это не временная акция, а постоянная работа. Сейчас патрульные группы расширены военнослужащими Нацгвардии. Увеличена плотность патрульных постов на трассах государственного и международного значения. Все это продлится до окончания туристического сезона», - добавил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Но и на этом фантазии власти о контроле на дорогах не заканчиваются. Кабмин, ко всему прочему, решил инициировать контроль скорости. «Первый шаг, который мы делаем, с пятницы, 27 июля, мы возвращаем скоростной контроль на наших дорогах. Он пока будет осуществляться в ручном режиме, как это было когда-то, обычные радары. Но они уже с понедельника будут установлены на автомобилях Нацполиции, а с пятницы после рассмотрения в четверг соответствующего постановления Кабинета министров, они будут задействованы в полной правовой плоскости», - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Кроме того, в начале нового политсезона Верховная Рада должна проголосовать за закон об автоматической фиксации нарушений ПДД. А в министерстве, мол, на закупку необходимых устройств уже предусмотрены средства.

Впрочем, по словам эксперта общественной организации LEAD office Тараса Гука, согласно закону о Нацполиции, ничего не мешает применять автоматические средства фиксации скорости без общей системы автофиксации. «Почему это не сделали раньше – сложно сказать. Для меня то, что это может появится только сейчас, будет выглядеть как преступное бездействие в предыдущие четыре года, хотя ранее в полиции заявляли, что закон выписан так, что не дает им использовать какие-либо средства контроля без закона об автофиксации. По факту, вместе с законом о Нацполиции были внесены изменения в КоАП, которые позволяют запускать систему автофиксации с 7 ноября 2015 года. Единственное, что требовалось – принять дополнительное постановление Кабмина и урегулировать вопрос о том, кто будет устанавливать камеры, куда будут попадать штрафы, что уже не является предметом законов», - говорит он.

В то же время, по его словам, эта редакция КоАП схожа с той, которую КС признал несоответствующей Конституции в части ответственности владельца транспорта.

В свою очередь, адвокат Андрей Вареник отмечает, что, так как вышеназванное решение КС существует и полиция по нему не имеет права на месте устанавливать вину водителя и стразу же его штрафовать, возможны обжалования действий полицейских. «Также будут вопросы по соответствию камер для съемок из патрульных автомобилей, поскольку луч будет фиксировать скорость в движении, и непонятно, как это будет восприниматься через стекло автомобиля, не будет ли искажений. Кроме того, у многих возникают сомнения насчет того, насколько будет отлажена система рассылки уведомлений и их оплаты», - отмечает он.

Эксперты убеждены, что оспаривать в украинских судах постановления о привлечении к ответственности будет далеко не каждый водитель, так как это чревато длительной волокитой и может занимать по несколько месяцев. Однако, по их мнению, при общем количестве водителей в Украине это все равно будут тысячи исков.

К сожалению, возвращение контроля скорости на украинских дорогах в том виде, как это было ранее, вряд ли поможет значительно уменьшить количество ДТП. Дело в том, что, рассказывая о скорости как одной из главных причин аварий в Украине, власти лукавят. В частности, по словам начальника Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования (ДОАООР) Алексея Сергеева, на сегодняшний день общая ситуация на автодорогах является наиболее спокойной за последние три года. По сравнению с предыдущими периодами, общее количество ДТП уменьшилось на 10%. В частности, число ДТП, в которых есть пострадавшие, снизилось на 16%, а количество летальных случаев – на 10%.

Да и на количество нарушений правил дорожного движения все техно-новации также вряд ли повлияют. Яркий пример в этом смысле – столица, где на центральных улицах, прямо под знаками «Стоянка запрещена/Остановка запрещена» преспокойно, на глазах у стоящих тут же полицейских, паркуются тысячи автомобилей. А копам до этих массовых нарушений просто нет дела.

Анастасия Заремба, Нана Черная, Татьяна Урбанская