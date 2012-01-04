"Экстрасенсу" было видение о заминировании Киевского вокзала

Уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании Киевского железнодорожного вокзала возбуждено на Ровенщине.

Об этом сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ровенской области.

Автором сообщения, которое милиция получила в новогоднюю ночь, оказался 58-летний житель села Остки Рокитновского района. Правоохранителям он объяснил, что его к такому поступку побудило видение. Поэтому он решил всех предупредить. Соседи говорят, что «ясновидящий» ведет одинокий образ жизни, не общается ни с кем, но не прочь выпить рюмку. О его "экстрасенсорных" способностях до сих пор односельчане не слышали.

Сейчас с «ясновидящего» взята подписка о невыезде.

