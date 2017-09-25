На Тернопольщине зафиксирована вспышка отравления среди малышей одного из детсадиков

На Тернопольщине зафиксирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией сред детей дошкольного учебного заведения пгт Большие Борки Тернопольского района Тернопольской области.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, пострадало 10 детей. В детском инфекционном отделении Тернопольской городской детской коммунальной больницы с признаками острой кишечной инфекции госпитализировано 3 детей, еще 7 - на амбулаторном лечении.

Начато проведение эпидрасследования и обследования дошкольного образовательного учреждения с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований.

Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.