На Тернопольщине зафиксирована вспышка отравления среди малышей одного из детсадиков

09:08, 25 сентября 2017
Новости регионов
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Начато проведение эпидрасследования и обследования дошкольного учебного заведения.

Фото УНИАН

На Тернопольщине зафиксирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией сред детей дошкольного учебного заведения пгт Большие Борки Тернопольского района Тернопольской области.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, пострадало 10 детей. В детском инфекционном отделении Тернопольской городской детской коммунальной больницы с признаками острой кишечной инфекции госпитализировано 3 детей, еще 7 - на амбулаторном лечении.

Начато проведение эпидрасследования и обследования дошкольного образовательного учреждения с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований.

Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

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Теги: #отравление в детских садиках