У детей из столичного детсада №62 выявлены симптомы вируса Коксаки

В столичном детском саду №62 "Зернятко" Днепровского района родители у детей обнаружили вирус Коксаки, пишет ТСН.

Мама одного из детей сообщила, что на данный момент заболело уже 8 детей в возрасте от 5 до 6 лет, в том числе и ее сын.

Читайте такжеВ инфекционную больницу Кривого Рога госпитализированы 14 пациентов с опасным вирусом Коксаки

"Нам раньше поставили диагноз "стрептодермия", но как оказалось по показаниям родителей и по симптомам моего сына – это Коксаки. Дети, которые ранее заболели не ходят в садик, а их родители проинформировали воспитателей о проблеме. Садик никак не реагирует, карантина тоже нет", – рассказала Людмила.

По ее словам, врачи сказали, что у ребенка все признаки вируса Коксаки: выраженные высыпания и высокая температура. У других родителей ситуация такая же, все болеют и никуда не выходят. Сейчас Людмила ждет официальное подтверждение вируса и результаты анализа.

После общения ТСН.иа с делопроизводителем и временно и.о.заведующей дошкольного учреждения Мариной Анатольевной, руководство детсада решило устроить вечернее собрание.

"Вчера в 18 часов собрание в садике было. О чем там говорили я не знаю, потому что я с ребенком одна дома, а муж допоздна на работе был. Мы дома сидели ждали врача", – добавила Людмила.

Однако секретарь отказалась комментировать ситуацию в детсаду и бросила трубку.

"Я про собрание ничего не знаю. Все вопросы через управление образования", – сказала Марина Анатольевна.

Когда именно появился вирус неизвестно, но примерно на прошлой неделе. Пока другие детки потихоньку выздоравливают. Родители говорят, что наверное кто-то в Турцию слетал и привез этот вирус.

Медсестра детсада сказала, что никаких подтверждений заболевания вирусом Коксаки нет и все воспринимается лишь как слухи.

"Никто ничего нам не говорил. Если дети болеют, то они просто остаются дома. Высыпаний и прочего мы лично не видели. Все говорят, но мы все воспринимаем, как слухи, потому что никакой справки мы не видели. Также не было никаких сообщений ни из больницы, ни от врачей", – отметила медсестра.

Тем временем, в Днепровской районной администрации Киева ничего о заболевании не знают, а из дошкольного учреждения с ними не связывались.

"Ничего об этом не слышали. Ни санстанция, ни из медицинских учреждений никто ничего не сообщал", – рассказала главный специалист Надежда Коваленко.

В райадминистрации также отметили, что определить кто чем болеет сложно, потому что справки в заведения не приносят, но 8 детей – это считается групповым заболеванием.

"Выяснить где и чем ребенок болеет очень проблематично. Когда мы обращались в Управление здравоохранения по поводу того, что ребенок длительно не посещает дошкольное учреждение, около 75 дней, то они нам сказали "мы не имеем право брать справок". На сегодня информации о том, что там дети имеют какое-то заболевание мы не имеем. Если бы такое было, мы должны бы были знать, ибо это уже считается групповым заболеванием", – говорит Коваленко.

По ее словам, если бы в администрацию позвонили из Управления здравоохранения или санстанция и сказали наложить карантин – конечно, сделали бы это, но обращений не было.