В Житомире разгорелся скандал: врачей обвинили в смерти роженицы и ребенка (видео)

Родные погибшей женщины считают, что медики халатно выполняли свою работу.

В двойной смерти обвиняют врачей родственники умершей на Житомирщине роженицы. Они уверены, что медики сначала упустили панкреатит, а потом затянули с кесаревым сечением.

Мать 24-летней Марины плачет, потому что хотела приехать из Италии на рождение внучки, а пришлось лететь на похороны дочери. Известие о двойной трагедии женщина получила в свой день рождения, говорится в сюжете ТСН.

Первая беременность Марины закончилась выкидышем, поэтому в этот раз дочка была очень внимательна. "Она очень хотела этого ребенка, очень берегла, чуть что – к врачу", - говорит мать погибшей роженицы Лилия Пашковская.

Первые месяцы беременности прошли хорошо, а вот на 28-й неделе девушку госпитализировали с жалобами на резкую боль в животе. Медики сделали анализы и решили, что у Марины угроза прерывания беременности. Через две недели лечения ее выписали домой, несмотря на то, что боль не прекратилась, а уже через шесть дней после выписки Марине стало совсем плохо. "Стошнило вечером, ночью увезли на скорой", - рассказал муж умершей роженицы Григорий Салий. Родным сообщили, что у роженицы острый панкреатит и ее состояние тяжелое. "Мы сразу спросили, действительно ли что-то угрожает ребенку. Нам сказали: по поводу ребенка можете не волноваться, здесь хорошие специалисты", - вспоминает тетя умершей роженицы Елена Фролова. Впоследствии врачи сообщили, что Марина умерла вместе с младенцем.

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Родные считают, что в двойной смерти виноваты медики, которые не дообследовали девушку в первый раз, и те, до которых ее госпитализировали во второй раз. "Ни врача никто не позвал, ни анализы не сделал, ее тошнило, ребенку уже было плохо, как так, что с 3:00 ночи до 11:00 утра ребенку никто ничего не делал", - не понимает мама роженицы. "Можно было бы спасти или внучку, или дочку. Как они к этому допустили", - говорит дедушка умершей Бронислав Боханов.

Однако медики уверяют, что во время первой госпитализации все сделали по протоколу и выписали, когда показаний для наблюдения в стационаре не осталось. "Она неделю дома была. Если бы ей было плохо, она бы вернулась", - считает заведующий отделением паталогии беременных Житомирского областного перинатального центра Лариса Заика. А когда беременная попала в больницу во второй раз – у нее, мол, развился острый панкреатит, который предсказать невозможно. "В течение суток происходят необратимые изменения. С такой формой панкреатита она была обречена – это однозначно", - говорит заместитель главного врача Житомирского областного перинатального центра Елена Астрейко.

Медики объясняют, что кесарево сечение не начинали, потому что пытались спасти женщину. "Умерла бы на операционном столе, чтобы сказали, что вы пошли за ребенком, а зарезали нашу дочку. В акушерстве вообще, когда стоит вопрос пациента и ребенка, то на первом плане всегда наш пациент", - говорит главный врач Житомирского областного перинатального центра Юрий Вайсберг. "Если бы мы по сомнительным показателям пошли на спасение ребенка, эта остановка по сомнительным показателям произошла бы на операционном столе – я бы не смогла вам в глаза смотреть", - говорит заместитель главного врача Житомирского областного перинатального центра Елена Астрейко. Кесарево сечение врачи начали, как только женщина перестала дышать, но спасти младенца на смогли – девочка задохнулась в утробе. Однако родные в доводы медиков не верят, и уже в эту пятницу собираются отнести заявление в полицию.

Ранее в Ривне женщина пережила тяжелые роды, вследствие которых был покалечен ее малыш, который сейчас находится при смерти.