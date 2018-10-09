Морившего голодом маленького сына депутата из Кировоградщины взяли под стражу (фото)

Суд решил изменить подозреваемому меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста содержанием под стражей до конца срока досудебного расследования.

В Кировоградской области суд взял под стражу депутата Новоукраинскую районного совета, который подозревается в злостном невыполнении родительских обязанностей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры в Кировоградской области, соответствующее решение сегодня, 9 октября, вынес следственный судья Новоукраинского районного суда.

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«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении депутату Новоукраинского районного совета, который подозревается в издевательствах над малолетним сыном, меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста содержанием под стражей до конца срока досудебного расследования», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в августе в городе Новоукраинка Кировоградской области из семьи изъяли 3-летнего мальчика с критическим весом в 8 килограммов. По факту злостного невыполнения родительских обязанностей начато расследование.

11 сентября Новоукраинский районный суд отправил под круглосуточный домашний арест депутата райсовета, подозреваемого в издевательствах над сыном.