«На старте проекта было всего 10 программистов и 5 художников»: разработчики рассказали о создании World of Tanks Blitz

В честь шестилетия игры УНИАН разыграл среди читателей 5 кодов на 6 месяцев премиум-аккаунта в World of Tanks Blitz. Совместно с разработчиками мы выбрали победителей. Их имена можно узнать в конце статьи.

Сейчас большими многопользовательскими играми на смартфонах никого не удивишь. Помимо World of Tanks Blitz есть Fortnite, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile и много других популярных проектов.

Однако всего 6-7 лет назад ситуация была совершенно другой. Сложно было даже представить, что можно будет играть на телефоне в динамичную игру с десятками реальных пользователей в онлайне. Да и делать большую мультиплеерную игру для смартфонов было рискованно. Экраны телефонов были меньше, мобильный интернет хуже, а сами устройства не могли похвастаться хорошей производительностью. Но разработчики World of Tanks поняли, что в их игре есть потенциал для экспансии на другие платформы, и приняли решение зайти на рынок мобильных игр, хоть и не все в компании поддерживали эту идею.

«World of Tanks – это медленный шутер, реакция и координация в нем не так важны, как тактическая составляющая и понимание механики пробития. Такой геймплей хорошо ложится на мобильные устройства – в силу особенностей тач-управления там не так хорошо играются традиционные шутеры с необходимостью быстро и точно целиться. Сказать по правде, не все в компании верили, что довольно сложный тактический шутер может сыскать успех на мобильном рынке, где преобладают казуальные игры. Это было задолго до PUBG и Fortnite», – вспоминает Павел Бусько, Tech Lead World of Tanks Blitz.

Просто так перенести игру с больших платформ на смартфоны было нельзя. Мобильные устройства накладывали слишком много ограничений на разработчиков. А самым сложным в работе над мобильной версией World of Tanks было реализовать удобное управление.

«В процессе разработки мы перепробовали множество типов touch-контролов, а также вариаций механик прицеливания. Много работы пошло на выброс, чтобы в итоге управление стало действительно удобным.

Кроме того, нужно было адаптировать геймплей, чтобы сделать игровые сессии короче. Отсюда уменьшенные локации и меньшее количество танков на арене. Это также позволило сделать итоговую картинку лучше: в мобильных устройствах слабые GPU, и имея очень ограниченный бюджет на количество треугольников в кадре, гораздо лучшего результата можно добиться, распределив этот бюджет на меньшее число объектов.

Технологически между клиентом WoT и WoT Blitz вообще мало общего, только сетевые библиотеки. Движки абсолютно разные – движок WoT Blitz писался параллельно с разработкой самой игры и во многом заточен именно под мобильные устройства», – говорит Павел Бусько.

Работа предстояла огромная. Это сейчас над World of Tanks Blitz трудится около двух сотен человек. А на старте проекта количество сотрудников было куда меньше.

«На старте проекта было около десяти программистов и пять художников, несколько гейм-дизайнеров и QA-специалистов. К моменту релиза команда была гораздо больше, около ста специалистов. Точно вспомнить уже тяжело», – отмечает Павел Бусько.

И хоть работа кипела, сотрудники студии постоянно сталкивались с подводными камнями. К тому же разработчики рисковали – ведь на маленьком экране смартфона ощущения от игры могли быть хуже. Нужно было серьезно переработать интерфейс.

«В бою каждый элемент интерфейса – результат многих и многих итераций. Джойстик, мини-карта, контрол выбора снарядов – все это делалось, плейтестилось, переделывалось, снова плейтестилось, пока мы не понимали, что получилось классно. Даже такая, казалось бы, простая штука, как кнопка стрельбы – ну что может быть проще кнопки? Но на самом деле кнопка работает хитро: если коснуться ее и отпустить палец без смещения, произойдет выстрел, а если коснуться и повести в сторону – произойдет поворот камеры. Это защищает игрока от случайного выстрела в ситуации, когда он, доворачивая камеру при прицеливании, попадает пальцем на область, где находится кнопка», – рассказывает Бусько.

Международный релиз World of Tanks Blitz состоялся 26 июня 2014. Тогда игра вышла только на iOS. В Украине презентация игры прошла в одном из киевских торговых центров, где посетителям давали возможность посидеть в холле на креслах и сыграть на планшетах в мобильную версию World of Tanks.

«Наше решение оказалось верным – игра нашла свою аудиторию сразу после релиза и продолжает расти уже шесть лет», – говорит Павел Бусько.

В декабре того же года World of Tanks Blitz заняла оставшуюся часть мобильного рынка и вышла на Android. За шесть лет Blitz превратился из достаточно рискованного проекта в популярную мобильную игру с огромной аудиторией – более 137 миллионов пользователей. А сама игра поддерживается на 27 тысячах моделей устройств. Более того World of Tanks Blitz является одной из самых популярных мобильных игр в Украине. Ее скачали 7,3 миллиона раз – это третий показатель среди всех стран мира. Кроме того, пользователь, сыгравший самое больше количество боев в Blitz – игрок из Украины. На его счету более 158 тысяч сражений.

«За шесть лет произошло много изменений. Появилось огромное количество контента. Сейчас у нас суммарно 29 уникальных арен (30-я на подходе!) и более 400 танков. Не многие мобильные игры могут похвастаться таким разнообразием. Из самых крупных фичей выделил бы турниры, которые дают игрокам возможность посоревноваться командами и игровые режимы вроде MAD GAMES, где в игру вводятся совершенно новые механики, кардинально меняющие геймплей. Еще за последний год мы переделали большую часть интерфейса в лобби, сделав его красивее, удобнее и современнее. Ну а в обновлении 7.0, приуроченном к дню рождения игры, появилось довольно много графических улучшений, главное из которых – следы попаданий по танкам», – отмечает Павел Бусько.

Команда, работающая над WoT Blitz показала впечатляющие успехи, но останавливаться на этом разработчики не планируют. Ведь у них перед глазами пример ПК-версии World of Tanks, которой в этом году исполняется уже 10 лет.

«На самом деле шесть лет – это и много, и мало одновременно. Старшему брату нашей игры (имею в виду ПК-версию World of Tanks), в этом году стукнет 10. Планов на развитие у нас много – они касаются как геймплея, так и технической составляющей игры (визуал, оптимизация). Ну и конечно мы будем продолжать радовать игроков новыми танками и новыми картами», – резюмирует Павел Бусько, Tech Lead World of Tanks Blitz.

Итоги конкурса:

В начале недели УНИАН запустил конкурс, в котором просил читателей написать о том, что нового они хотели бы увидеть в World of Tanks Blitz. Совместно с разработчиками мы выбрали самые интересные ответы и определили победителей.

Коды на 6 месяцев премиум-аккаунта в World of Tanks Blitz получат:

Phantom

michaiilVoodoovochikin

medovius

Vlad_kh6

Sergei Veselovskii

Победители конкурса получат свои призы в ближайшее время.

Сергей Коршунов