Политические сказки с непростым геймплеем. Обзор игры Lost in Random

Сегодня состоялся релиз Lost in Random – причудливой смеси приключенческого экшена и коллекционной карточной игры, вдохновленной эстетикой Тима Бертона, мультфильмами Генри Селика и сказками братьев Гримм. Какой получилась игра – рассказываем в нашем обзоре.

Атмосферная Lost in Random от компании Electronic Arts и студии Zoink еще до своего релиза на всех платформах обещала стать одной из любопытнейших премьер этой осени. На Gamescom 2021 приключенческий экшен был удостоен премии "Лучшая инди-игра". Мы испытали на себе магию мира случайностей и рассказываем о достоинствах и недостатках игры.

Сюжет

Уютный сценарий и мир Lost in Random можно смело относить к ее плюсам. Действие здесь происходит в сказочном Королевстве Случайностей (Kingdom of Random). Каждый его житель, достигнув двенадцати лет, вынужден проходить обряд инициации. Злобная Королева и ее помощница Няня Фортуна, бросив проклятую игральную кость, решают в каком из миров будет жить человек — в Одинкрофте (Onecroft), Дватауне (Two-Town), Тридоме (Threedom), Четыребурге (Fourburg), Пятьтрополисе (Fivetropolis) или Шестьтопии (Sixtopia).

Сестры Чет и Нечет (Even и Odd) живут в Одинкрофте — бедной деревушке, куда остальные миры Королевства сбрасывают мусор. Когда Нечет исполняется двенадцать, за ней приходит Королева и с помощью своего кубика решает, что место девочки теперь в Шестьтопии. Этот мир считается величайшим, пропитанным магической роскошью раем из которого никто никогда не возвращается.

Однако младшая Чет не согласна с монаршим решением и, ведомая таинственным призраком, отправляется в опасное путешествие. На одном из мусорных полей она находит Костяшку (Dice) — живую игральную кость, всех сородичей которой, по легенде, уничтожила Королева. Обладая магическими способностями, Костяшка способна призывать различное оружие, замедлять время и лечить своего хозяина.

Вместе Чет и Костяшке необходимо пройти все миры и столкнуться в каждом из них с уникальной историей. В Дватауне, например, из шляпы Мэра вырос его злой двойник-рифмоплет Рэм. Последний считает, что именно он руководит всем вокруг и даже построил над Дватауном второй город с собственной Луной. Кроме того, Рэм украл глаза у доброго чудовища Сеймура и с этим разобраться могут только главные герои.

Совершенно другую политическую проблему нужно решить в Тридоме, который давно уже лежит в руинах. После убийства Короля его дети — Герцог, Граф и Баронесса — устроили разрушительную, бессмысленную и бесконечную гражданскую войну. Будто этого недостаточно, в укромных руинах улиц обитает Теневой человек (Shadowman), похищающий детей. Чтобы помирить родственников Чет должна выяснить, кто убил Короля и вернуть память его бывшей телохранительнице Нишке (Neeshka).

Все миры хоть и напоминают друг друга, однако обладают уникальной архитектурой, а чем выше порядковый номер региона, тем сложнее его карта. Подчеркнуть атмосферу темной сказки помогает "пластилиновая" графика и слегка комичный дизайн персонажей, в котором действительно угадывается влияние "Кошмара перед Рождеством" и "Коралины". Любопытная эстетика игры располагает к себе и нередко появляется желание повнимательнее рассмотреть локации или обитателей Королевства Случайности — исследуя камерные улочки, причудливые траншеи и навесные мосты Чет встречается с местными жителями, получая от них побочные квесты.

Хотя обилие диалогов с персонажами шести миров часто утомляет. Хуже всего, то, что не всегда понятно, влияет на результат разговора выбранная реплика или конец у диалога одинаков независимо от действий игрока. Самой большой проблемой в этом вопросе для многих станет закадровая речь Рассказчика. Разговоры с большинством NPC можно ускорить или промотать, а вот его неспешное повествование пропустить нельзя. При этом действия игрока в эти моменты строго ограничены.

Особенности геймплея

Впрочем, самым противоречивым нюансом игры остается ее боевая система. Из-за эклектичного смешения жанров она на первых порах кажется излишне громоздкой и слишком неинтуитивной. Каждое сражение происходит на запертой арене. Чет вооружена рогаткой и, стреляя по кристаллам на теле врагов, она выбивает специальные кубики энергии. Собирая их, Костяшка дает возможность использовать особые карты — их можно купить у лавочника за внутриигровую валюту, которая вываливается из некоторых объектов на карте и плохо спрятанных тайников.

Набрав достаточно заряда Костяшка позволяет себя бросить. Дальше игроку, за ограниченное количество очков хода, нужно выбрать карту: это может быть оружие (меч, лук, молот, копье, бомбы), заклинание (остановка времени, ослабление, отравление), призыв, лечение или другие эффекты. С помощью оружия можно расправляться с врагами и редкими боссами, но надолго его не хватает — стрел в колчане всего десять штук, а мечи и топоры быстро разрушаются.

Подобная структура боя не вызывает проблем, если на пути повстречались один-два противника. А вот с большим количеством врагов начинаются трудности: нужно выбить достаточно кубики энергии, потом вызвать оружие, разбить его о врагов, снова повторить этот алгоритм и так несколько раз. При этом после смерти схватка начинается с начала. Тем не менее, ближе к пятому или шестому миру игрок поймет стратегию боя, обрастет множеством игральных карт и начнет получать удовольствие от боевого режима. Главное до этого момента доиграть.

Вывод

В целом Lost in Random — крепкая и любопытная новинка со сказочным сеттингом, необычным антуражем и адаптированным к юной аудитории взглядом на разные политические системы. Здесь много "пасхальных яиц", похожих друг на друга квесты и не самая простая, но все же увлекательная боевая система.

Игра, в конечном итоге, может быть интересна многим: от поклонников темных сказок до ценителей жанра коллекционных карточных игр. Но мы, за проблемы с рассказчиком и не самую простую систему боя, ставим новинке 7 баллов из 10.

Оценка УНИАН: 7

Илья Требор

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