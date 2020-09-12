Мощь PlayStation 5 и Xbox Series X. Какие игры раскроют потенциал новых консолей

Консоли девятого поколения обладают впечатляющими спецификациями и новаторскими технологиями. Но геймеров в первую очередь интересуют игры, которые раскроют всю эту железную мощь. Правда пока таких проектов немного. Однако они все же есть. Именно о настоящих некстген-играх и пойдет речь в этом материале.

Близится пора, когда на рынке появятся консоли нового поколения — PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Новые игровые устройства способны похвастаться высокой производительностью, поддержкой трассировки лучей на аппаратном уровне и разнообразными новыми технологиями. Это, уже не говоря о мощности графического процессора в 10,28 и 12 терафлопс в PlayStation 5 и Xbox Series X соответственно.

Потенциал у грядущих консолей немаленький. Но для его раскрытия нужны соответствующие игры, и вот тут появляется проблема. За почти что семь лет на рынке PS4 и Xbox One обзавелись многомиллионной аудиторией. Новым приставкам только предстоит достичь таких же результатов, но издателям деньги нужны уже сейчас — от финансовых отчетов и разговоров с инвесторами никуда не денешься. На текущий момент преимущественное большинство компаний не могут себе позволить выпускать проекты с прицелом только на консоли следующего поколения и ПК. Они потеряют самую сочную часть пирога в виде пользователей PS4 и Xbox One. Именно поэтому разработчики в основной массе создают кроссген-игры, которые появятся, в том числе и на текущих приставках. Такие проекты на PlayStation 5 и Xbox Series X якобы должны отметиться разнообразными улучшениями. Но уже сейчас понятно, что разница будет минимальной. Никто не станет создавать отдельные версии игр, так как на это потребуется немало денег.

Вот и получается, что в ближайшем будущем преимущественная часть интерактивных произведений не раскроет потенциал новых консолей. И все же есть отдельные уже анонсированные проекты, которые создаются только для ПК и следующего поколения консолей. При их производстве разработчикам не приходится ориентироваться на старое железо, а значит — именно эти игры могут первыми раскрыть потенциал PS5 и Xbox Series X. Мы решили рассказать подробней об этих играх.

Resident Evil Village

О восьмой номерной части знаменитой серии зомби-хорроров в Сети присутствует много информации. Благодаря сливам с закрытых тестов и публикациям сведений от проверенных инсайдеров можно узнать едва ли не половину сюжета грядущей игры. Но давайте обойдемся без весомых спойлеров и расскажем лишь завязку. Главный герой в Resident Evil Village тот же, что и в седьмой части — Итан Уинтерс. Он с женой Мией пытается забыть о пережитых ужасах. Но в один момент их мирный быт нарушает известный всем фанатам франшизы Крис Редфилд. Персонаж врывается в дом Итана и убивает Мию.

После случившегося главный герой отправляется преследовать бывшего товарища и приезжает в некую деревню. Здесь Итану узнает мотивы Криса и раскроет правду о смерти своей жены. При прохождении Village пользователю предстоит исследовать упомянутое поселение и замок, который расположен возле него. Геймплейно Resident Evil Village будет напоминать седьмую часть. То есть пользователей снова ждет вид от первого лица, несколько оружий и соответствующие головоломки. Такие узнаваемые элементы серии, как сбор ресурсов, крафт аптечек и патронов, сражения с разнообразными врагами тоже никуда не денутся. Отдельные противники, кстати, дебютируют в серии, например, оборотни и ведьма, которая выступает эдаким боссом. Она будет постоянно преследовать Итана, так что с ней придется неоднократно драться. Ну и выглядит Resident Evil Village шикарно — дебютный трейлер с графикой, близкой к фотореалистичной, не даст соврать.

Horizon Forbidden West

В отличие от Resident Evil Village, о Horizon Forbidden West не было никаких сливов. Информация о разработке сиквела Horizon Zero Dawn, конечно, просачивалась в Сеть, но без подробностей. Собственно, по этой причине много рассказать о грядущем произведении не получится.

На текущий момент точно известно, что игра продолжит историю Элой. Главная героиня отправится исследовать «Запретный Запад» и попытается узнать о причинах странной болезни, губящей растительность и животных. Судя по скриншотам и трейлеру, события Horizon Forbidden West разворачиваются на территории современного Сан-Франциско. Ее населяют всякие племена, и здесь же встречаются уникальные роботы. Пользователям уже представили механизированных птеродактилей, гигантскую черепаху и слонов.

Фундаментально геймплей в сиквеле наверняка будет повторять Horizon Zero Dawn, но разработчики из Guerrilla Games реализуют и новые механики. Например, Элой сможет плавать под водой, а еще есть подозрения, что она будет взламывать тех самых птеродактилей и летать на них. Судя по всему, фанатов первой части продолжение не разочарует, как и любителей красивой картинки. Выглядит Horizon Forbidden West просто сногсшибательно. Детализация, цветовая гамма, мягкие тени, отражения — все на высшем уровне.

Ratchet & Clank : Rift Apart

Начать рассказ о Ratchet & Clank: Rift Apart хочется с того, что это действительно игра следующего поколения. Она изумительно выглядит, радует грамотно настроенным освещением, повсеместными отражениями и разрушаемым окружением, благодаря чему на экране постоянно отображается множество частиц. Другая особенность проекта – путешествия по мирам. По сюжету главным героям, Рэтчету и Кланку, предстоит столкнуться с какой-то межпространственной угрозой. Для ее преодоления протагонистам придется летать между измерениями. Переходы разработчики из Insomniac Games сделали почти что бесшовными благодаря высокоскоростному SSD в PlayStation 5.

Порталы, кстати, будут использоваться и для перемещения между платформами при прохождении уровней. Пространственных задачек в Ratchet & Clank: Rift Apart много, но они представляют собой лишь одну часть геймплея. Вторая же заключается в перестрелках с большим количеством разнообразных противников. В роликах с игровым процессом зрителям показали, как Рэтчет уничтожает множественные цели и постоянно уклоняется от снарядов. Зрелищным экшен-сценам в проекте тоже нашлось место. А еще в нем появится новый играбельный персонаж — милая девушка-ломбакс.

S.T.A.L.K.E.R. 2

На текущий момент о грядущем творении GSC Game World сложно сказать что-то конкретное. Разработчики обещают реализовать аутентичную атмосферу, один из самых больших открытых миров в современных играх, нелинейную историю, поддержку модов и так далее. Выглядят их заявления очень привлекательными, но воспринимать их следует осторожно. По крайней мере, до момента, когда создатели конкретно обрисуют общую концепцию S.T.A.L.K.E.R. 2. Мы в УНИАН уже рассказали об опасениях на этот счет в отдельном материале, так что повторяться нет смысла.

А вот про графику можно поговорить детальнее. Не так давно GSC Game World представила первый трейлер проекта. Его кадры демонстрируют тот визуальный уровень, которого стремятся достичь разработчики в финальной версии S.T.A.L.K.E.R. 2. Если у них все получится, то останется только похвалить сотрудников компании. Показанные кадры выглядят весьма неплохо, а главное — они передают гнетущую и даже немного зловещую атмосферу франшизы. Плюс ко всему в проекте будет реализована трассировка лучей, что положительно отразится на визуальной составляющей.

Pragmata

А здесь у нас одна из самых загадочных игр следующего поколения. Компания Capcom решила, как говорится, сыграть на поле Кодзимы и выпустить нечто странное, но интригующее. О сюжете Pragmata почти ничего неизвестно, кроме того, что пользователям представят научно-фантастический антураж и антиутопический мир ближайшего будущего. События проекта будут разворачиваться на Луне, где живут персонаж в экзокостюме и кибернетическая девушка. Их пользователям представили в анонсирующем трейлере Pragmata. В нем же демонстрируется, что герои обитали под огромным куполом, но вследствие череды разрушительных событий они выбирались на поверхность Луны и увидели Землю. Что это значит, непонятно.

О геймплее пока говорить не приходится, так как информация о нем не поступала. Зато по первому трейлеру можно оценить уровень графики. Выглядит Pragmata очень стильно – нарисованное умельцами из Capcom окружение мгновенно погружает в научно-фантастический антураж. Разработчики обещают, что сеттинг в игре будет поистине уникальным, а его реализация стала возможна благодаря мощностям консолей следующего поколения. Что же, охотно верим и ждем новых демонстраций проекта.

Avowed

Уже довольно давно геймеров не баловали качественными и дорогими экшен-RPG. В ноябре опустевшую нишу заполнит Cyberpunk 2077, а в будущем эта задача ляжет на плечи Avowed — нового детища знаменитой студии Obsidian Entertainment. О проекте сейчас мало что известно, ведь его анонсировали коротким CGI-трейлером. По официальным данным, события игры разворачиваются в фэнтезийном мире Эора, представленном в двух частях серии Pillars of Eternity. Пользователи столкнутся с каким-то пробудившимся злом и, судя по всему, должны будут его одолеть. О геймплее сведений и того меньше: в проекте реализован вид от первого лица и присутствует возможность одной рукой применять меч, а другой — магические заклинания.

Официальная информация на этом заканчивается, но есть еще слухи. Один из инсайдеров рассказал, что Obsidian планирует реализовать в Avowed мир больше, чем в Skyrim. Его хотят сделать реалистичным за счет динамичной погоды, освещения и физики. Игра также отметится большими боссами, продвинутым редактором персонажей и возможностью вербовать соратников в свой отряд. Отдельно инсайдер подчеркнул, что при прохождении Avowed пользователи будут вольны «всех убить», а значит — геймеров ждет настоящая RPG.

Marvel ' s Spider - Man : Miles Morales

Грядущий проект Insomniac Games станет одним из первых творений, созданных с прицелом на следующее поколение консолей. Вот только полноценной игрой Marvel's Spider-Man: Miles Morales можно назвать лишь с натяжкой. Это самостоятельное дополнение, которое разрабатывается на базе Marvel's Spider-Man 2018 года. Именно поэтому в плане геймплея проект предложит мало нового. Да, у Майлза Моралеса будут свои уникальные способности и костюмы. Однако базовые механики и концепция боевой системы перекочуют в дополнение из основного проекта. Расстраиваться этому не стоит, так как у Marvel's Spider-Man отлично настроенный и выверенный игровой процесс.

А вот сюжет в проекте будет полностью новым. Пользователям покажут путь к становлению Майлза, как настоящего супергероя. События повествования стартуют спустя год после истории основной игры. Протагонисту придется принять участие в конфликте между энергетической компанией и криминальной группировкой, который разгорелся в Гарлеме, районе на Манхэттене в Нью-Йорке. По длительности повествование сравнивают с Uncharted: The Lost Legacy, а в графическом плане Marvel's Spider-Man: Miles Morales шагнет даже дальше основной игры. Разработчики намерены использовать все мощности аппаратного обеспечения PlayStation 5 и преимущества контроллера DualSense. Насколько хорошо у них получилось, геймеры узнают уже в конце 2020 года, когда PS5 поступит в продажу.

Returnal

И еще один любопытный эксклюзив PlayStation 5, над которым студия Housemarque трудится уже более трех лет. Returnal представляет собой смесь шутера и «рогалика». При прохождении игры пользователи перевоплотятся в женщину-астронавта, которая попала на странную планету. Здесь главная героиня подверглась атаке со стороны неизвестных врагов и стала пленником временной петли. Как только ее убивают, цикл с полетом и нападением начинается заново. Женщина должна изучить планету и найти способ, как выбраться из временной ловушки. Героине нужно будет поспешить, так как после каждой смерти у нее ухудшается состояние рассудка.

Геймплей в Returnal выстроен по принципам «рогалика». Пользователи будут исследовать процедурно-генерируемый мир. После каждой гибели игрока он перестраивается, из-за чего забеги должны ощущаться уникальными. Что касается сражений, то они отсылают к стандартным шутерам с перспективой от третьего лица. Наверняка разработчики реализуют множество видов оружий и врагов. Часть из них показали в первом трейлер, и выглядят продемонстрированные противники, словно какие-то фэнтезийные существа. С графикой в Returnal тоже порядок. Хотя игра и сильно уступает Horizon Forbidden West, она сможет порадовать детализированным окружением с мрачными видами.

The Medium

The Medium — самый амбициозный проект польской студии Bloober Team. Это психологический хоррор, в котором рассказывается история медиума Марианны. Долгое время девушку преследовало видение об убийстве ребенка. Чтобы избавиться от него, героиня отправилась на заброшенный курорт «Нива», где произошла некая трагедия. Марианне предстоит разгадать все тайны этого ужасного места и понять, почему она видит смерть малыша.

Разработчики решили геймплейно обыграть способности главной героини. В игре девушка будет изучать реальный мир и измерение духов — отдельно или одновременно. Последний вариант предусматривает разделение экрана на две части с демонстрацией разного окружения. Однако пока непонятно, дублируются ли действия Марианны в такие моменты, или она сможет поступать по-разному.

При путешествиях по измерению духов девушке придется прятаться от Пасти — местного монстра и антагониста The Medium. Вероятнее всего, сражаться с ним не дадут — по крайней мере, в предварительных материалах ничего такого не показывали. К другим особенностям проекта можно отнести наличие головоломок, саундтрек от знаменитого композитора Акиры Ямаоки и сногсшибательную графику. Из-за отсутствия множества механик разработчики смогли сосредоточиться на визуальной составляющей и вывести ее на впечатляющий уровень.

Ремейк Demon's Souls

Старая добрая Demon's Souls, положившая начало моде на хардкорные игры, возвращается в новом облике на PlayStation 5. О том, какие геймплейные улучшения авторы из Bluepoint Games реализовали в переиздании, говорить пока рано. Разработчики представили лишь один трейлер, и он позволяет судить исключительно о качестве визуальной составляющей. Первые кадры намекают, что в ремейке сильно вырастет детализация и появятся улучшенные модели врагов. При тщательном сравнении оригинала и переиздания становится видно, как Bluepoint потрудилась над броней и вооружением рыцаря и насколько изменился гигантский дракон. В общем, к визуальной составляющей Demon's Souls сложно предъявлять претензии. Разве изменение освещения может не понравиться олдскульным фанатам игры. По первым впечатлениям ремейк ощущается куда менее мрачным, чем оригинал.

Scorn

Долгострой от сербской студии Ebb Software анонсировали еще в 2016 году. Однако разработчикам постоянно не хватало средств на реализацию всех идей, поэтому релиз игры все время оттягивали. И только после контракта с Microsoft создатели перестали ощущать финансовые проблемы. О сюжете Scorn все еще толком ничего не известно. Игрок появляется в странном мире, созданном на основе картин Ганса Гигера, и должен выяснить, как и почему здесь оказался.

С точки зрения геймплея, Scorn — это хоррор с элементами шутера. Проект выделяется миром-лабиринтом с множеством локаций и хитросплетением коридоров, разнообразными головоломками, необычным оружием и врагами. То есть пользователи будут выполнять всякие задания и параллельно исследовать мир. Мотивацией для этого, судя по всему, станет сбор ресурсов. Отдельно стоит упомянуть, что Ebb Software не случайно недоставало денег. Сербский коллектив старался сделать свой проект максимально детализированным, проработать визуальную составляющую и реализовать множество вручную созданных анимаций. Амбиции у команды сродни Naughty Dog и Rockstar, поэтому надеемся, что с поддержкой Microsoft она сможет реализовать все поставленные цели и выпустить игру следующего поколения.

Fable

Перезапуск Fable находится в списке авансом, так как о нем почти ничего не известно. Разработчики лишь представили краткий тизер с фирменным юмором серии и полусказочным антуражем. Собственно, фанаты франшизы этого и ждут от грядущей игры. А еще они хотят увидеть в ней атмосферный мир, забавные и одновременно запоминающиеся квесты, сюжет в духе эпического приключения, интересную боевую систему в стиле первой части и так далее. Реализуют ли все вышеупомянутое в новой Fable? Однозначного ответа пока нет. Однако поклонникам можно надеяться на лучшее, ведь над перезапуском серии в Playground Games трудится команда профессионалов. Многие из разработчиков считаются ветеранами индустрии, приложившими руку к созданию GTA V, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Batman: Arkham Knight и прочих хитов.

Послесловие

В своем материале мы не учитывали уже анонсированные игры, о которых нет никаких деталей. К таковым относятся Starfield, The Elder Scrolls VI, Dragon Age 4, Battlefield 6 и другие. Здесь также нет Deathloop, GhostWire: Tokyo и прочих проектов, которые создавались для консолей текущего поколения. Они превратились в эксклюзивы PS5 исключительно из-за контракта между Bethesda и Sony. Станут ли упомянутые игры от этого лучше? Возможно. Раскроют ли потенциал консолей следующего поколения? Определенно нет.

Назар Степорук