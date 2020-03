PlayStation 5 против Xbox Series X – кто победит

В марте Sony провела разрекламированную по всем своим ресурсам презентацию PlayStation 5. Сотни стримеров собрались комментировать увиденное, а саму трансляцию в прямом эфире смотрело более 600 тысяч человек. Но вместо дизайна и демонстрации способностей, зрители почти час слушали лекцию главного архитектора PlayStation Марка Церни о технических нюансах новой консоли и очень быстром SSD.

Вскоре видео с презентации набрало более 13 миллионов просмотров и поднялась волна негатива. Многие поклонники стали обвинять компанию в том, что на фоне конкурента она не торопится показывать дизайн и возможности консоли, заваливая игроков техническими характеристиками. Но что серьезнее, судя по этим характеристикам, новая PlayStation 5 будет слабее, чем Xbox Series X.

Многие разработчики, в основном, из внутренних студий Sony, стали объяснять, что геймеры ничего не смыслят в железе, и что PlayStation 5 будет чуть ли не революционной консолью. К тому же, дескать, презентация была для разработчиков, а не для игроков. Когда пыль улеглась, УНИАН попытался спокойно разобраться в ситуации.

Откуда такой ажиотаж

Хоть поколение консолей сменяется чаще, чем президенты в некоторых странах, все же это явление достаточно редкое и громкое в индустрии. Как правило, смена поколений происходит раз в 7 лет. И всегда, перед выпуском новых консолей компании-конкуренты пытаются завлечь геймеров на свои платформы. Это всегда выливается в напряженное противостояние. На сотнях страниц форумов, под каждой новостью и каждым роликом фанаты Xbox и PlayStation до хрипоты спорят о том, чья консоль лучше. А уж когда одна из компаний в этой битве оступается, то даже самые ярые фанаты готовы перейти на сторону противника. Очень похожая ситуация сложилась сейчас с PlayStation. Но сначала разберемся, что именно мы уже знаем о консолях нового поколения.

Что показали Sony и Microsoft

Мы уже знаем, как будет выглядеть Xbox Series X, его технические характеристики, и даже некоторые функции консоли. К примеру, владельцы консоли нового поколения от Microsoft смогут переключаться между играми, не закрывая их. То есть, можно будет поставить на паузу игру, включить другую, а потом вернуться к первой и продолжить с того места, где остановился. Всего компания показала, что таким образом можно запустить до пяти игр одновременно. Очень удобная функция – пока в сетевом шутере идет поиск матча, можно включить другую игру, чтобы скрасить ожидание.

Запуск пяти игр одновременно на Xbox Series X

Кроме того, время загрузки игр в Xbox Series X сократилось почти в 6,25 раз по сравнению с Xbox One X – самой мощной игровой консолью на сегодня.

PlayStation 5 также будет намного быстрее загружать игры. Например, открытый мир в игре Marvel’s Spider-man грузится за 0,8 секунды на PS5, против 15 секунд на PS4. Еще одна фишка PS5 – объемный 3D звук, который можно будет воспроизводить даже на динамиках телевизора. Аудиофилы оценят. Остальные же геймеры больше обратили внимание на другую особенность новой консоли PlayStation – накопитель SSD со скоростью записи и чтения информации 5,5 ГБ/с. О нем мы поговорим подробнее, но сначала взглянем на основные характеристики двух консолей.

Xbox Series X PlayStation 5 Процессор 8-ядерный кастомный AMD Zen 2 (3,8 ГГц) 8-ядерный кастомный AMD Zen 2 (3,5 ГГц) Графическое ядро 12 терафлопс (AMD RDNA 2) 10,28 терафлопс (AMD RDNA 2) Оперативная память 16 ГБ GDDR 6 (10ГБ – 560 ГБ/с и 6ГБ – 336 ГБ/с) 16ГБ GDDR 6 (446 ГБ/с) Жесткий диск 1 ТБ (2,8 ГБ/с) 825 ГБ (5,5 ГБ/с) Привод 4K UHD Blu-Ray 4K UHD Blu-Ray Трассировка лучей Аппаратная Аппаратная Поддержка 4К, 8К и HDR Есть Есть Обратная совместимость С Xbox, Xbox 360, Xbox One С PlayStation 4

Главные различия

Как видно из таблицы, у Xbox Series X частота процессора выше, чем у PS5. К тому же у консоли от Sony частота центрального и графического процессоров будет плавающая. В свою очередь, Series X будет работать на максимально частоте – также, как и приставки нынешнего поколения.

Еще у консоли от Microsoft будет более высокая производительность – 12 терафлопс против 10,28 у PS5.

А вот следующее различие уже в пользу PlayStation. Дело в том, что Xbox Series X будет использовать накопитель SSD со скорость 2,8 ГБ/с. В то время, как в PS5 будет стоять SSD со скоростью 5,5 ГБ/с – такой скоростью обмена данными не может похвастаться ни один современный SSD. Именно это, по мнению некоторых разработчиков, потенциально станет если не революцией, то весомым прорывом.

Дело в том, что такая скорость SSD позволит практически моментально стримить объекты уровня в игру, что избавит консоль от необходимости держать в памяти много данных, которые могут быть использованы только потенциально. Это, в свою очередь, разгрузит видеопамять и ОЗУ. А значит, уровень детализации в играх станет на порядок выше.

«До сих пор в шоке от спецификаций SSD на PS5. Люди даже не представляют, какой скачок в геймдизайне может быть сделан — особенно, когда речь идет об эксклюзивах, где не нужно ориентироваться на наименьший общий знаменатель. Это самый большой скачок в моей карьере. Не могу дождаться», - написал в Twitter Курт Маргенау, со-директор игры The Last of Us Part II.

В свою очередь, специалист Digital Foundry Джон Линнеман восхитился тем фактом, что PS5 и Xbox Series X сильно отличаются: «Это достаточно разные машины со своими уникальными достоинствами. Они отличаются сильнее, чем PS4 и Xbox One. Поколение должно быть интересным».

Конечно все особенности SSD в PS5 будут реализовывать в основном только внутренние студии Sony. Но даже этот факт радует. Как минимум, это выглядит интереснее, чем две очень похожих между собой консоли – PS4 и Xbox One. Однако это может сыграть и злую шутку с Sony, как было во времена PS3 и Xbox 360. Тогда PlayStation получила восьмипоточный процессор Cell с очень мудреной архитектурой. И хоть компания им очень гордилась, но сторонним разработчикам не сильно хотелось морочить себе голову. Поэтому, несмотря на потенциал процессора, кроссплатформенные игры выглядели на PS3 хуже, чем на Xbox 360.

К тому же, эта архитектура не позволила добавить обратную совместимость на PS4. Именно поэтому PS5 будет совместима только с играми от PS4. Да и то не со всеми. Sony заявили что нужно тестировать каждую игру, чтобы понять, будет ли она работать на новой консоли. В то время как Series X сможет запускать игры со всех консолей линейки Xbox.

Мощность важна?

Любой геймер скажет, что мощность игрового устройства – это главное. И будет прав, если речь идет о компьютере. Но на консолях большое значение также играют сервисы, удобство использования и качественные игры. Не важно, насколько мощный у тебя ПК, если ты не можешь сыграть на нем в Uncharted или The Legend of Zelda: Breath of the Wild. С ПК ты не сыграешь в коллективные игры PlayLink (очень недооцененный сервис на PS4) или в The Witcher 3 по дороге на работу.

Но даже если у тебя будет самая мощная консоль – это ничего не значит. К примеру, нынешняя PlayStation 4 Pro слабее, чем Xbox One X, но в разы популярнее. Об этом говорят 110 миллионов проданных PS4 против 40 миллионов проданных Xbox One. Более того, консоль Nintendo Switch, которая вышла на три года позже PS4 и Xbox One, и была существенно слабее этих приставок, к концу 2019 года разошлась тиражом в 52 миллиона устройств. То есть, мощность играет далеко не главное значение. Именно поэтому нет смысла по мощности судить о том, какая консоль в новом поколении станет популярной.

PR решает

Намного больше на успех устройства влияет PR и правильное позиционирование, особенно на старте поколения. В 2013 году Microsoft сделала ряд неудачных шагов, заявив, что их консоль будет требовать постоянного подключения к интернету, а диски будут привязываться к учетной записи. Еще компания напирала на удобный просмотр телевизора, как будто это не игровая консоль, а приставка для ТВ. Sony сказали, что у них такого ужаса не будет, диски можно будет спокойно перепродавать, а сама PS4 создана исключительно для геймеров. А еще она была немного мощнее, чем Xbox One, и главное – на 100 долларов дешевле. В результате эти факторы вывели PS4 в лидеры продаж.

Теперь же ситуация обратная. Microsoft увеличила количество своих внутренних студий, сходу показала дизайн и начала напирать на геймерские функции Xbox Series X. В то время, как PlayStation, ничего существенного не презентовала. Мы только знаем, что у PS5 будет очень быстрый SSD и объемный звук. И все. К тому же новая PlayStation будет слабее, чем Series X. А значит, на данный момент PS5 проигрывает и в мощности, и в рекламе. И если Sony не покажет что-то действительно впечатляющее, то гонку нового поколения консолей она начнет с сильным отставанием.

Редактор портала Kotaku Джейсон Шрайер считает, что такая странная маркетинговая компания может плохо отразиться на PS5. «Все разработчики говорят, что обе консоли впечатляют. Но из-за того, как Sony представила и продвигает свою консоль, все стали думать, что Xbox намного более мощный, чем PlayStation. Я думаю, что это может быть фатальной ошибкой Sony в этом консольном поколении. Возможно, все забудут это, если PS5 окажется дешевле или выйдет с убийственной стартовой линейкой игр. Но сейчас кажется, что Sony теряет хватку после стольких лет умных решений», – отметил Шрайер в рамках подкаста Kotaku Splitscreen.

К слову, вопрос цены пока неясен. Ни одна из компаний ее пока не озвучила. Вероятно, Sony ждет, когда первыми цену назовут Microsoft. А те, наученные горьким опытом, ждут того же от Sony. К тому же, Microsoft – это огромная компания, которая может позволить на старте снизить цену устройства и даже поначалу продавать его себе в убыток. В теории, Sony тоже обросла жирком и может пойти на такой ход. Так что конкуренты заняли выжидательную позицию и какую-то конкретику пользователям могут озвучить ближе к релизу устройств.

Что для игроков значит проигрыш в битве консолей

В этом поколении владельцы Xbox One совсем не были расстроены тем, что их игровая платформа проиграла консольную войну. Понимая свою позицию, Microsoft начала привлекать игроков удобными сервисами, вроде Xbox Game Pass. Он дал подписчикам доступ к целой библиотеке игр, включая свежие релизы. А значит активные геймеры получили доступ ко множеству игр сразу, без нужды оплачивать каждый релиз по отдельности. И это та же компания, которая во времена Xbox 360 сделала платный мультиплеер в уже купленной игре. Он был доступен только по подписке Xbox Live Gold. Серьезная конкуренция и отставание в гонке пошло Microsoft на пользу. И теперь Xbox Series X выглядит намного более привлекательной платформой.

Так что если Sony в новом поколении начнет отставать, то от этого выиграют владельцы PlayStation. В битве за игроков компания будет активнее предоставлять качественные сервисы по более привлекательным ценам. Даже сейчас можно заметить некоторые подвижки в сторону игроков. Недавно PlayStation объявила, что в мае стоимость подписки PS Plus для пользователей в странах СНГ будет снижена. И это на фоне финансового кризиса и падения национальной валюты, когда другие компании поднимают цены на свои товары и услуги.

В общем, переживать о битве консолей не стоит. А выбирать лучше то устройство, на котором удобнее играть, и где есть друзья, с которыми можно будет встретиться в мультиплеере. К тому же, если у вас уже есть библиотека игр на PS4, то лучше выбрать PS5. То же самое касается Xbox. И, конечно, не стоит спешить с выбором. По-настоящему полезные отзывы об устройствах появятся только после их релиза.

Сергей Коршунов