Как менялись сильные женщины в компьютерных играх

Видеоигры появились в 70-х годах. А вот женские персонажи в играх – намного позже. К тому же, изначально они занимали исключительно второстепенные роли. А как только вышли на передний план, тут же стали жертвами стереотипного мужского представления о прекрасной половине человечества. УНИАН попытался разобраться как за почти 25 лет изменились женщины в компьютерных играх.

Первая девушка геймеров

Первый женский персонаж в играх появился в 1982 году, в эпоху аркадных автоматов и пиксельного безумия. Это была женская версия персонажа Pac-Man – Мисс Пакмен. От мистера Пакмена ее отличал яркий мейкап и красный бант на голове. В игре даже нашлось место небольшой любовной линии. В остальном это был все тот же Pac-Man, где желтый колобок глотал таблетки и бегал от приведений. Сильного влияния на развитие женских персонажей в играх Мисс Пакмен не оказала. Во многом из-за того, что уровень технологий тех лет не позволял разгуляться фантазии разработчиков. Да и в трендах были дамы в беде, которых отважные мужчины должны были спасти, преодолев массу препятствий (привет, Марио!). Но все изменилось с появлением 3D-технологий.

Лара Крофт – от низкополигональной груди до высоких моральных принципов

Настоящий бум на женских персонажей в играх начался благодаря главной героине серии игр Tomb Raider – Ларе Крофт. Британская расхитительница гробниц задала тренд на сильных и красивых женщин – и это с низкополигональной грудью в дремучих девяностых.

Интересно, что дело тут было вовсе не в феминизме. Студия Core Design делала приключенческую игру про исследования древних гробниц, решения головоломок и битвы с негодяями. Чтобы избежать очевидных ассоциаций с Индианой Джонсом, разработчики решили сделать главного героя женщиной – латиноамериканкой Лаурой Круз. Издатель потребовал сменить имя на британское, разработчики почесали затылок, порылись в телефонном справочнике города Дерби, и выудили оттуда имя Лара Крофт. Так появилась на свет состоятельная аристократка из древнего британского рода, которая охотится за сокровищами.

Оставалось только придумать запоминающуюся внешность главной героини. И тут вмешался случай. Во время работы над 3D-моделью Лары Крофт, один из создателей игры – Тоби Гард - собирался увеличить ее грудь на 50%, но случайным движением мыши перевел параметр в положение 150%. Коллеги, стоявшие рядом, настоятельно потребовали оставить все именно так.

Игроки тоже оценили формы Лары. Среди поклонников быстро появилась легенда, что если в игре ввести специальный код, то активируется режим Nude Raider, который полностью оголит главную героиню. Само собой, это был миф. Тогда любители «клубнички» сами создали такой мод для ПК-версии игры. Но разработчики были против и даже судились с распространителями этого софта.

Так или иначе, но внешность стала одним из ключевых факторов успеха Лары Крофт. Актриса Рона Митра, ставшая второй официальной моделью Лары, специально для этой роли увеличила себе грудь с первого до пятого размера. Позже Рона признавалась, что получала письма от поклонников игры, где 12-летние мальчишки звали ее замуж.

Да что и говорить, если на обложках игр Tomb Raider лицо главной героини даже не пытались вместить в кадр. Сразу видно, какие выдающиеся особенности персонажа были выставлены на передний план.

Сексапильные главные героини в играх стали приманкой для геймеров-мужчин. Появились такие проекты, как Dead or Alive со знойными красотками в тонких купальниках или BloodRayne, где полувампирша в очень обтягивающей одежде сражалась с нацистами. Позже были Bayonetta и Lollipop Chainsaw.

Но индустрия не стояла на месте. Первые попытки отойти от слишком сексуального образа женщин сделала Valve. В Half-Life 2 разработчики показали Аликс Вэнс – героиню, которая не носила короткие шорты, не могла похвастать внешностью модели и грудью пятого размера, зато она была умна, отважна и умела добиваться цели. И хоть она была неигровым персонажем, но сумела доказать, что игрокам интересны более реалистичные женщины, как с точки зрения внешности, так и характера. Кстати, в этом месяце выходит Half-Life: Alyx, которая сосредоточится именно на приключениях Аликс Вэнс.

По мере расширения популярности видеоигр, ими стали увлекаться девушки. И им не понравилось то, как разработчики изображали женских персонажей.

Интересно, что на новый запрос отреагировали старые франшизы. В 2013 году произошел перезапуск серии Tomb Raider. В обновленной версии Лара Крофт лишилась большой груди, выбросила шорты и спортивный топ, а вместо них надела грязную майку-алкоголичку, армейские штаны и ботинки.

И если в старых играх Лара с легкостью косила врагов пачками, то в перезапуске она стала жутко рефлексировать по этому поводу и обзавелась моральными принципами. В Tomb Raider (2013) Лара напугана и уязвима. Оказавшись на острове, она с тяжелым сердцем убивает дикого оленя ради пропитания, а потом еще долго не может прийти в себя от вида крови. Разработчики стремились придать игре реализма, а персонажам – глубины. Правда это продлилось ровно до того момента, пока Лара не встретила местных злодеев. Дальше она хоть и переживала по поводу убийств, но благодаря заложенным игровым механикам могла перебить отряд вооруженных мужиков и голыми руками расправиться с волком, да так, что ей позавидовал бы сам Рэмбо.

Несмотря на такой лудо-нарративный диссонанс, обновленный образ Лары Крофт многим игрокам пришелся по вкусу, а другие студии взяли на вооружение ход со сменой внешности. К примеру, в ремейке Resident Evil 3, который выйдет в апреле, авторы сменили образ героини Джилл Валентайн по схеме Tomb Raider: вместо короткой юбки и топика – штаны и майка.

Создатели Mortal Kombat тоже последовали трендам. В последних двух частях своего файтинга они последовательно уменьшали размер груди у всех женских персонажей. И хоть парни негодовали, но девушки позитивно восприняли изменения.

Смена курса

В последние годы разработчики стали больше обращать внимание не на внешность, а на разные характеры женских персонажей в играх. Теперь главные героини – это далеко не бойкие красотки, беззаветно истребляющие орды врагов. Это сильные личности, со своими особенностями, не боящиеся бросить вызов жизненным трудностям.

Взять тот же Horizon Zero Dawn. В игре показан мир будущего, где царит матриархат. В этом мире люди живут племенами, а вокруг бродят огромные роботы-динозавры. Главная героиня – Элой хоть и способна заарканить гигантского механического зверя, но это далеко не главная ее черта. Элой умна, отважна, любознательна, и совершенно не боится отправиться в опасное путешествие, чтобы узнать тайну гибели старого мира.

В другой игре – Hellblade: Senua’s Sacrifice главным персонажем выступила душевнобольная воительница по имени Сенуа. Она отправляется в мир мертвых Хельхейм, чтобы спасти из рук богини Хель душу своего погибшего возлюбленного. Несмотря на то, что теперь женщина спасает мужчину, главный акцент в игре сделан на борьбе героини с преследующим ее психозом – девушка постоянно слышит голоса у себя в голове. И они говорят не про шубу и новый смартфон, а заставляют сомневаться в себе, запутывают, доводят до безумия.

Причем эти голоса – главная особенность игры. Для создания слуховых галлюцинаций разработчики использовали бинауральную запись звука – микрофоны, которые симулируют человеческий слух. Для максимального погружения игроков попросили проходить Hellblade только в наушниках. В результате авторам удалось убедительно показать, через что проходят люди, страдающие слуховыми галлюцинациями.

Сама же Сенуа одета в штаны и легкие кожаные доспехи с меховым воротником – прямо по заветам Лары Крофт. Никаких голых лодыжек и металлических накладок на грудь. Ей этого и не нужно. Одна из разработчиц игры, Мелина Юргенс подарила Сенуе свою внешность, голос и движения. Она сумела создать правдоподобный и запоминающийся образ, который не нуждался в дополнительных уловках в виде сексуальных нарядов.

Еще с одной знаковой девушкой – Элли из The Last of Us – игроки познакомились 7 лет назад. Во второй части, которая выйдет в мае, можно будет увидеть, как Элли повзрослела и завела отношения со своей подругой Диной, что, кстати, не очень понравилось давним фанатам. Но, в первую очередь, это игра про выживание в зомби-апокалипсисе, и уже по трейлерам видно, что тут Элли проявит себя как настоящий воин. Ну, а какой воин не любит красивых девиц?

Стало лучше?

И хоть сейчас время от времени может выйти какой-нибудь японский проект в духе NieR: Automata, где в главных ролях - андроид с пикантной внешностью, но все же за 24 года с момента релиза первой Tomb Raider, образ женщин в играх сильно поменялся. Разработчики перестали акцентировать внимание на привлекательности и начали показывать разносторонние личности, что явно пошло играм на пользу.

Сергей Коршунов