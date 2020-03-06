Bayonetta / ign.com

Как менялись сильные женщины в компьютерных играх

Сергей Коршунов
06:45, 06 марта 2020
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В видеоиграх нередко приходится бороться с монстрами, разгадывать древние тайны и спасать планеты. И часто этой работой занимаются женщины – любительницы приключений, полицейские и суровые воительницы. Накануне 8 марта УНИАН попытался разобраться, как за почти четверть века поменялись женщины в играх.

Bayonetta / ign.com

Видеоигры появились в 70-х годах. А вот женские персонажи в играх – намного позже. К тому же, изначально они занимали исключительно второстепенные роли. А как только вышли на передний план, тут же стали жертвами стереотипного мужского представления о прекрасной половине человечества. УНИАН попытался разобраться как за почти 25 лет изменились женщины в компьютерных играх.

Первая девушка геймеров

Игра Ms. Pac-Man / arcademarquee.com

Первый женский персонаж в играх появился в 1982 году, в эпоху аркадных автоматов и пиксельного безумия. Это была женская версия персонажа Pac-Man – Мисс Пакмен. От мистера Пакмена ее отличал яркий мейкап и красный бант на голове. В игре даже нашлось место небольшой любовной линии. В остальном это был все тот же Pac-Man, где желтый колобок глотал таблетки и бегал от приведений. Сильного влияния на развитие женских персонажей в играх Мисс Пакмен не оказала. Во многом из-за того, что уровень технологий тех лет не позволял разгуляться фантазии разработчиков. Да и в трендах были дамы в беде, которых отважные мужчины должны были спасти, преодолев массу препятствий (привет, Марио!). Но все изменилось с появлением 3D-технологий.

Лара Крофт – от низкополигональной груди до высоких моральных принципов

Настоящий бум на женских персонажей в играх начался благодаря главной героине серии игр Tomb Raider – Ларе Крофт. Британская расхитительница гробниц задала тренд на сильных и красивых женщин – и это с низкополигональной грудью в дремучих девяностых.

Так выглядела красотка Лара Крофт в первой части игры Tomb Raider / скриншот

Интересно, что дело тут было вовсе не в феминизме. Студия Core Design делала приключенческую игру про исследования древних гробниц, решения головоломок и битвы с негодяями. Чтобы избежать очевидных ассоциаций с Индианой Джонсом, разработчики решили сделать главного героя женщиной – латиноамериканкой Лаурой Круз. Издатель потребовал сменить имя на британское, разработчики почесали затылок, порылись в телефонном справочнике города Дерби, и выудили оттуда имя Лара Крофт. Так появилась на свет состоятельная аристократка из древнего британского рода, которая охотится за сокровищами.

Оставалось только придумать запоминающуюся внешность главной героини. И тут вмешался случай. Во время работы над 3D-моделью Лары Крофт, один из создателей игры –  Тоби Гард - собирался увеличить ее грудь на 50%, но случайным движением мыши перевел параметр в положение 150%. Коллеги, стоявшие рядом, настоятельно потребовали оставить все именно так.

Игроки тоже оценили формы Лары. Среди поклонников быстро появилась легенда, что если в игре ввести специальный код, то активируется режим Nude Raider, который полностью оголит главную героиню. Само собой, это был миф. Тогда любители «клубнички» сами создали такой мод для ПК-версии игры. Но разработчики были против и даже судились с распространителями этого софта.

Авторы Tomb Raider умели подбирать нужные ракурсы / скриншот

Так или иначе, но внешность стала одним из ключевых факторов успеха Лары Крофт. Актриса Рона Митра, ставшая второй официальной моделью Лары, специально для этой роли увеличила себе грудь с первого до пятого размера. Позже Рона признавалась, что получала письма от поклонников игры, где 12-летние мальчишки звали ее замуж.

Да что и говорить, если на обложках игр Tomb Raider лицо главной героини даже не пытались вместить в кадр. Сразу видно, какие выдающиеся особенности персонажа были выставлены на передний план.

Вот так изображалась Лара на обложках игры / tombraiderchronicles.com

Сексапильные главные героини в играх стали приманкой для геймеров-мужчин. Появились такие проекты, как Dead or Alive со знойными красотками в тонких купальниках или BloodRayne, где полувампирша в очень обтягивающей одежде сражалась с нацистами. Позже были Bayonetta и Lollipop Chainsaw.

Главная героиня игры Lollipop Chainsaw / скриншот

Но индустрия не стояла на месте. Первые попытки отойти от слишком сексуального образа женщин сделала Valve. В Half-Life 2 разработчики показали Аликс Вэнс – героиню, которая не носила короткие шорты, не могла похвастать внешностью модели и грудью пятого размера, зато она была умна, отважна и умела добиваться цели. И хоть она была неигровым персонажем, но сумела доказать, что игрокам интересны более реалистичные женщины, как с точки зрения внешности, так и характера. Кстати, в этом месяце выходит Half-Life: Alyx, которая сосредоточится именно на приключениях Аликс Вэнс.

Аликс Вэнс в Half-Life 2 / скриншот

По мере расширения популярности видеоигр, ими стали увлекаться девушки. И им не понравилось то, как разработчики изображали женских персонажей.

Интересно, что на новый запрос отреагировали старые франшизы. В 2013 году произошел перезапуск серии Tomb Raider. В обновленной версии Лара Крофт лишилась большой груди, выбросила шорты и спортивный топ, а вместо них надела грязную майку-алкоголичку, армейские штаны и ботинки.

Новый образ Лары Крофт / gameplayer.cc

И если в старых играх Лара с легкостью косила врагов пачками, то в перезапуске она стала жутко рефлексировать по этому поводу и обзавелась моральными принципами. В Tomb Raider (2013) Лара напугана и уязвима. Оказавшись на острове, она с тяжелым сердцем убивает дикого оленя ради пропитания, а потом еще долго не может прийти в себя от вида крови. Разработчики стремились придать игре реализма, а персонажам – глубины. Правда это продлилось ровно до того момента, пока Лара не встретила местных злодеев. Дальше она хоть и переживала по поводу убийств, но благодаря заложенным игровым механикам могла перебить отряд вооруженных мужиков и голыми руками расправиться с волком, да так, что ей позавидовал бы сам Рэмбо.

Вот так менялся внешний облик Лары / wikipedia.org

Несмотря на такой лудо-нарративный диссонанс, обновленный образ Лары Крофт многим игрокам пришелся по вкусу, а другие студии взяли на вооружение ход со сменой внешности. К примеру, в ремейке Resident Evil 3, который выйдет в апреле, авторы сменили образ героини Джилл Валентайн по схеме Tomb Raider: вместо короткой юбки и топика – штаны и майка.

В ремейке Resident Evil 3 главную героиню - Джилл Валентайн авторы решили переодеть / nexushub.co.za

Создатели Mortal Kombat тоже последовали трендам. В последних двух частях своего файтинга они последовательно уменьшали размер груди у всех женских персонажей. И хоть парни негодовали, но девушки позитивно восприняли изменения.

Слева Соня Блейд из Mortal Kombat 9, а справа - из Mortal Kombat 11 / скриншот

Смена курса

В последние годы разработчики стали больше обращать внимание не на внешность, а на разные характеры женских персонажей в играх. Теперь главные героини – это далеко не бойкие красотки, беззаветно истребляющие орды врагов. Это сильные личности, со своими особенностями, не боящиеся бросить вызов жизненным трудностям.

Взять тот же Horizon Zero Dawn. В игре показан мир будущего, где царит матриархат. В этом мире люди живут племенами, а вокруг бродят огромные роботы-динозавры. Главная героиня – Элой хоть и способна заарканить гигантского механического зверя, но это далеко не главная ее черта. Элой умна, отважна, любознательна, и совершенно не боится отправиться в опасное путешествие, чтобы узнать тайну гибели старого мира.

Элой - главная героиня Horizon Zero Dawn / store.playstation.com

В другой игре –  Hellblade: Senua’s Sacrifice главным персонажем выступила душевнобольная воительница по имени Сенуа. Она отправляется в мир мертвых Хельхейм, чтобы спасти из рук богини Хель душу своего погибшего возлюбленного. Несмотря на то, что теперь женщина спасает мужчину, главный акцент в игре сделан на борьбе героини с преследующим ее психозом – девушка постоянно слышит голоса у себя в голове. И они говорят не про шубу и новый смартфон, а заставляют сомневаться в себе, запутывают, доводят до безумия.

Hellblade: Senua’s Sacrifice / скриншот

Причем эти голоса – главная особенность игры. Для создания слуховых галлюцинаций разработчики использовали бинауральную запись звука – микрофоны, которые симулируют человеческий слух. Для максимального погружения игроков попросили проходить Hellblade только в наушниках. В результате авторам удалось убедительно показать, через что проходят люди, страдающие слуховыми галлюцинациями.

Сама же Сенуа одета в штаны и легкие кожаные доспехи с меховым воротником – прямо по заветам Лары Крофт. Никаких голых лодыжек и металлических накладок на грудь. Ей этого и не нужно. Одна из разработчиц игры, Мелина Юргенс подарила Сенуе свою внешность, голос и движения. Она сумела создать правдоподобный и запоминающийся образ, который не нуждался в дополнительных уловках в виде сексуальных нарядов.

Элли и Дина в The Last of Us Part II / store.playstation.com

Еще с одной знаковой девушкой –  Элли из The Last of Us – игроки познакомились 7 лет назад. Во второй части, которая выйдет в мае, можно будет увидеть, как Элли повзрослела и завела отношения со своей подругой Диной, что, кстати, не очень понравилось давним фанатам. Но, в первую очередь, это игра про выживание в зомби-апокалипсисе, и уже по трейлерам видно, что тут Элли проявит себя как настоящий воин. Ну, а какой воин не любит красивых девиц?

В The Last of Us Part II будет мало романтики / store.playstation.com

Стало лучше?

И хоть сейчас время от времени может выйти какой-нибудь японский проект в духе NieR: Automata, где в главных ролях - андроид с пикантной внешностью, но все же за 24 года с момента релиза первой Tomb Raider, образ женщин в играх сильно поменялся. Разработчики перестали акцентировать внимание на привлекательности и начали показывать разносторонние личности, что явно пошло играм на пользу.

Сергей Коршунов

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