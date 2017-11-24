В ЕС заявили, что макрофинансовая помощь для Украины будет зависеть от реформ

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что сохранение макрофинансовой помощи для Украины будет зависеть от процесса проведения реформ в стране.

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Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после завершения пятого саммита "Восточного партнерства".

"Мы будем сотрудничать с Украиной в будущем с точки зрения макрофинансовой поддержки при условии, что Украина будет выполнять определенные условия, на которые она согласилась", - сказал Юнкер.

"Стабильность также означает доверие и честность. Необходимые реформы необходимо ввести с целью укрепления эффективности управления и для борьбы с коррупцией. Иногда это недооценивается. Нам необходимо обеспечить надлежащее функционирование государственных органов и судебной системы", - заявил Юнкер.

По его словам, если реформа в сфере борьбы с коррупцией и судебной системы будет внедряться, это укрепит доверие инвесторов во всем регионе.

Также Юнкер отметил рост товарооборота между Украиной и Евросоюзом в 2017 году.

"Благодаря исторической углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной экспорт и импорт между Украиной и ЕС увеличился на 27% в период января-августа этого года", - сказал Юнкер.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года Европейский Союз, который является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, заявил о готовности оказать финансовую помощь общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд евро - кредиты, 1,4 млрд евро - гранты, 5 млрд евро от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила в целом 600 млн евро.

В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина уже получила 600 млн евро.

Однако выделение следующих кредитных траншей было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получала.

Условие Евросоюза о снятии запрета на экспорт леса для получения макрофинансовой помощи было озвучено во второй половине 2016 года. По мнению европейской стороны, стремление украинских властей запретить экспорт и таким образом установить контроль за вырубкой леса и продажей древесины, не увенчалось успехом. Представительство ЕС утверждало, что неконтролируемый вывоз древесины продолжается, но государство не получает от этого никаких прямых доходов. Более того, бесконтрольная вырубка также не прекращается, что имеет серьезные экологические последствия для Украины.

В связи с этим в ЕС предлагали отменить запрет на экспорт древесины как не выполнивший своей прямой функции, ввести эффективный контроль за продажей древесины, а также выработать стратегию восстановления лесов. При этом в Представительстве ЕС обещали предоставить всю необходимую для этого помощь.

В начале февраля 2017 г. Юнкер сообщил, что ЕС выделит Украине 600 млн евро и без принятия закона о снятии экспортного запрета - достаточно зарегистрировать законопроект в парламенте.

В апреле 2017 года Евросоюз предоставил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

На днях глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью "Европейской правде" сказал, что Украина утратит возможность получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в 600 млн евро, если в ближайшее время не выполнит ряд требований.

Мингарелли объяснил, что остались четыре требования, которые Украина не выполнила: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

Он отметил, что для выполнения этих условий существует крайний срок "и он истекает в ближайшие несколько дней".