Официальный журнал ЕС обнародовал информацию о вступлении в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

В Официальном журнале Европейского Союза обнародована информации о вступлении в силу с 1 сентября этого года Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение под названием "Информация о вступлении в силу Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с одной стороны, и Украиной, с другой стороны" была обнародована во вторник.

"Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с одной стороны, и Украиной, с другой стороны, подписанное в Брюсселе 21 марта 2014 года и 27 июня 2014 года, вступает в силу с 1 сентября 2017 года в соответствии со статьей 486 (2) Соглашения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Совет Евросоюза окончательно ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.