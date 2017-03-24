ЕБРР намерен инвестировать в украинский агросектор до 200 миллионов евро

Один из ключевых кредиторов корпоративного сектора украинской экономики Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен в текущем году профинансировать сельское хозяйство Украины на около 150-200 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на директора ЕБРР в Украине Шевки Аджунера.

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«За прошедшие два года наши инвестиции в украинскую экономику превысили 1 млрд евро. В 2017 году мы надеемся выйти примерно на 150-200 млн евро (инвестиций в сельское хозяйство – УНИАН) как минимум. Ожидаем восстановление экономической активности и, как результат, увеличение потребности компаний в рабочем капитале и инвестициях», - цитирует пресс-служба Аджунера.

Согласно сообщению, ЕБРР планирует поддерживать диверсификацию агробизнеса в Украине. Кроме финансирования, ЕБРР готов предоставлять отечественному агросектору консультации в вопросах госрегулирования отрасли, оказывать техническую помощь. Также ЕБРР поддерживает формирование и укрепление сельскохозяйственных кооперативов и институтов самоуправления.

«Последние 8-9 месяцев мы занимаемся увеличением финансовой поддержки малых и средних предприятий. Кроме того, при предоставлении финансирования мы стараемся способствовать повышению эффективности управления, а также внедрению новых технологий в агробизнесе», - приводятся в сообщении слова Аджунера.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Кабинет министров утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 млрд грн дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются, прежде всего, животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.

Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,5 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Данная норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы. По прогнозам главы Минагропрода Тараса Кутового, в следующем году сумма господдержки составит более 6 млрд грн.