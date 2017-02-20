Брендовая авиационная одежда от украинской компании приобретает популярность в Европе и США (видео)

Об этом рассказывается в программе "Делай бизнес".

Особенностью этого бренда является использование в нем авиационных элементов: от изображений самолетиков до надписей, которые будут понятны только причастным к «летному» делу.

Соучредитель бизнеса рассказывает, что они продвигают свой бренд в Европе, в частности в Будапеште, США, а также Китае.

Читайте такжеПервый старт-ап по пошиву платьев, вышедший на украинский массовый рынок одежды (видео)

Ассортимент достаточно разнообразен: мужские и женские жилетки, рубашки, свитшоты, футболки.

Вся одежда изготавливается вручную из натуральных материалов.

«Среди тех, кто покупает одежду бренда «Agents Clothes» в основном люди, которые или учатся в авиационных Вузах или уже пилоты или стюардессы», - рассказывает основатель бизнеса Артур Новак.