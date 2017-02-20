Брендовая авиационная одежда от украинской компании приобретает популярность в Европе и США (видео)
«Agents Clothes» - именно под этим брендом украинские умельцы уже пять лет производят модную и практичную авиационную одежду.
Об этом рассказывается в программе "Делай бизнес".
Особенностью этого бренда является использование в нем авиационных элементов: от изображений самолетиков до надписей, которые будут понятны только причастным к «летному» делу.
Соучредитель бизнеса рассказывает, что они продвигают свой бренд в Европе, в частности в Будапеште, США, а также Китае.
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Ассортимент достаточно разнообразен: мужские и женские жилетки, рубашки, свитшоты, футболки.
Вся одежда изготавливается вручную из натуральных материалов.
«Среди тех, кто покупает одежду бренда «Agents Clothes» в основном люди, которые или учатся в авиационных Вузах или уже пилоты или стюардессы», - рассказывает основатель бизнеса Артур Новак.