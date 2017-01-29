Украинец создал уникальные "умные" жалюзи, способные вырабатывать электричество (видео)

На модули жалюзи установлены солнечные батареи, которые сами выбирают лучший угол к солнцу, собирают свет и превращают в электроэнергию.

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В конструкцию жалюзи входит панель, управлять которой можно жестами или смартфоном, а в будущем, после синхронизации с системой Google Home – даже голосом.

Жалюзи на трех окнах способны генерировать до 600 вт электроэнергии в час, чего хватит для электроснабжения одной квартиры.