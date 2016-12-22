Торгпред назвала ключевые статьи украинского экспорта в ЕС

Ключевые статьи экспорта Украины в Евросоюз - это сырье и продукты первичной переработки, и потому Украина должна сконцентрировать усилия на том, чтобы привлекать инвестиции именно в глубокую переработку и продвижение товаров с большей добавленной стоимостью.

Об этом сказала торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Нам нужно сейчас сконцентрироваться на том, чтобы инвестиции из ЕС шли именно на поддержку переработки и на продвижение товаров с большей добавленной стоимостью", - сказала она, отметив, что в агросфере, как одной из главных статей экспорта, экспорт продукции переработки постепенно начинает превалировать над сырьем.

Микольская также отметила, что рост экспорта обеспечен в том числе за счет развития трансграничного сотрудничества. "У нас наибольший рост (экспорта - УНИАН) к нашим странам-соседям - Венгрия, Румыния и Польша", - сказала она.

Читайте такжеВнешняя торговля остается в дефиците: импорт товаров в Украину превысил экспорт на $2 миллиарда

Справка УНИАН. По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, объем экспорта товаров из Украины в страны ЕС за 9 месяцев текущего года составил 9,76 миллиарда долларов. Ключевыми статьями экспорта стали продукция агропредприятий и предприятий пищевой промышленности, металлургии, машиностроения, легкой и деревообрабатывающей промышленности. Наибольший рост продемонстрировали агросектор и металлургия. В частности, больше всего вырос экспорт растительного масла - на 8,5% и кукурузы - на 7,2%, рост экспорта полуфабрикатов из стали составил 6,7%, руды - 6,3%, проката- 5,5%, ферросплавов - 2,8%.