Гройсман будет просить ЕС увеличить квоты на украинскую аграрную продукцию

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встреч с европейскими чиновниками поднимет вопрос увеличения квот Евросоюза на украинскую агарную продукцию, предусмотренных Соглашением об ассоциации.

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Об этом глава правительства заявил на заседании правительства в среду.

“Я этот вопрос поднимал с еврокомиссаром (по вопросам расширения и политики добрососедства - УНИАН) Ханом, вопрос увеличения квот на украинскую продукцию там, где это возможно. Завтра буду поднимать этот вопрос. Мы на этой позиции стоим”, - сказал он.

В свою очередь, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый отметил необходимость увеличения квот для улучшения экспортного потенциала страны.

“Я прошу вас (Гройсмана - УНИАН) регулярно поднимать это вопрос”, - сказал глава Минагропрода.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что Украина рассчитывает уже в сентябре получить дополнительные торговые преференции от Европейского Союза в отношении отечественной продукции.

В конце июня Кутовой заявил, что украинской стороне удалось убедить представителей Европейского Союза в том, что квоты на аграрную продукцию, которая поставляется на рынок ЕС, не являются постоянными цифрами и их можно пересмотреть в сторону увеличения.

Квоты на экспорт сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, предусмотренные Соглашением об ассоциации, являются тарифными и означают лишь объем товаров, который может быть поставлен без пошлин.

В 2015 году Украина экспортировала некоторые продукты, превысив квоты - например, мед (в прошлом году Украина превысила свою тарифную квоту по этому продукту в четыре раза), сок (тарифная квота превышена в семь раз), кукурузу (тарифная квота превышена почти в 20 раз).