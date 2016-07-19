Украина рассчитывает в сентябре получить дополнительные торговые преференции от ЕС - Гройсман
20:56, 19 июля 2016Евробизнес
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Украина рассчитывает уже в сентябре получить дополнительные торговые преференции от Европейского союза в отношении отечественной продукции, сообщил в эфире одного из телеканалов премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Украина рассчитывает на дополнительные торговые преференции от ЕС / УНИАН
«Я завершил переговоры с комиссаром по вопросам торговли. Мы говорим о том, чтобы в сентябре получить дополнительные преференции на украинские товары с выходом на европейский рынок», - сказал глава правительства.
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Как сообщал УНИАН, с 1 января 2016 года между Украиной и ЕС действует режим свободной торговли с постепенным упразднением некоторых торговых пошлин и квот.
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