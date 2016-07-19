Украина рассчитывает в сентябре получить дополнительные торговые преференции от ЕС - Гройсман

«Я завершил переговоры с комиссаром по вопросам торговли. Мы говорим о том, чтобы в сентябре получить дополнительные преференции на украинские товары с выходом на европейский рынок», - сказал глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января 2016 года между Украиной и ЕС действует режим свободной торговли с постепенным упразднением некоторых торговых пошлин и квот.