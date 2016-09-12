Розенко: в Украине насчитывается около 1,8 миллиона безработных

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"У нас на сегодня ситуация стабильная. По сравнению с предыдущим годом, то в службе занятости на учете примерно на 10% меньше, чем в предыдущем году. На учете в службе занятости сегодня около 400 тыс. безработных. Если смотреть по методологии Международной организации труда, у нас сегодня на уровне 8,5%, это от всего трудоспособного населения, 8,5% у нас безработные", - отметил Розенко.

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По его словам, в целом количество безработных в цифровом значении - это где-то около 1 млн 800 тыс. лиц.

"Но очень много людей, которые говорят, что они безработные, при опросах безработными не являются, потому что они в том числе имеют работу в теневом секторе экономики. Поэтому цифры, которые я назвал, достаточно корректные, и методология Международной организации труда все эти нюансы учитывает", - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров в сентябре текущего года намерен внести в Верховную Раду законопроекты относительно реформирования Государственной службы занятости. По словам Розенко, работодатели должны увидеть в Службе занятости надежного партнера, который гарантирует подбор квалифицированных кадров.