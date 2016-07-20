Украина планирует продвинуться в переговорах о "едином небе" с ЕС - Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов.

«Думаю, что мы можем получить тут прогресс, - сказал Гройсман. - Европейские операторы, авиаперевозчики получат доступ к украинскому авиапространству, а украинские - к европейскому. Это будет означать , что мы сможем расширить рынок».

Как сообщал УНИАН, Украина на протяжении нескольких лет ведет переговоры с ЕС об общем авиационном пространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины. Вместе с тем, подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении. Вопрос определения этой территории обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

Ранее Министерство инфраструктуры выражало надежду, что что переговоры о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве («открытом небе») между Украиной и Европейским Союзом будут завершены до конца этого лета.