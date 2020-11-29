Полиция открыла производство из-за нарушений на выборах мэра Черновцов / фото npu.gov.ua

В Черновцах полиция начала два уголовных производства по факту нарушений во время второго тура выборов мэра.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.

Читайте такжеСадового объявили победителем выборов во ЛьвовеТак, на одном из участков члены комиссии подписали протокол о подсчете голосов избирателей задолго до установления результатов выборов. Открыто производство по признакам ч. 4 ст. 158-3 (Фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины. 

Еще одно производство начато по факту выдачи членом комиссии двух бюллетеней одному лицу. Такие противоправные действия расследуются по ч. 3 ст. 158-1 (Незаконное использование избирательного бюллетеня, голосование избирателем более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса Украины. 

Также правоохранители проверяют еще семь сообщений о нарушениях и позже примут решения по ним.

Выборы мэра Черновцов: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская