Правоохранители также проверяют еще семь сообщений о нарушениях и позже примут по ним решения.

В Черновцах полиция начала два уголовных производства по факту нарушений во время второго тура выборов мэра.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.

Читайте такжеСадового объявили победителем выборов во ЛьвовеТак, на одном из участков члены комиссии подписали протокол о подсчете голосов избирателей задолго до установления результатов выборов. Открыто производство по признакам ч. 4 ст. 158-3 (Фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.

Еще одно производство начато по факту выдачи членом комиссии двух бюллетеней одному лицу. Такие противоправные действия расследуются по ч. 3 ст. 158-1 (Незаконное использование избирательного бюллетеня, голосование избирателем более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители проверяют еще семь сообщений о нарушениях и позже примут решения по ним.

Выборы мэра Черновцов: что известно

Первый тур выборов мэра в Черновцах состоялся 25 октября. Более двух недель городская ТИК не могла установить его результаты. Процесс тормозили судебные иски партий, заболеваемость членов ТИК коронавирусом и пересчет голосов избирателей на нескольких десятках участков города.

Сегодня, 29 ноября, состоялся второй тур выборов мэра Черновцов.

По итогам проведенных двумя компаниями экзит-полов, во втором туре выборов городского головы победу одерживает кандидат от политической партии «Единая альтернатива» Роман Кличук.

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Автор: Алина Вишневская