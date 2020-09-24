Чат бот будет предназначен для мониторинга правонарушений и информирования о состоянии общественной безопасности в режиме реального времени.

В Украине планируют запустить чат-бот "Выборы-2020".

Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, 23 сентября в Центризбиркоме состоялась рабочая встреча председателя Комиссии Олега Диденко и члена ЦИК Ирины Ефремовой с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко.

Читайте такжеСтало известно, ждать ли новой вспышки коронавируса после местных выборов

Во время встречи стороны обсудили вопросы повышения эффективности информационной составляющей обеспечения избирательного процесса в части превенции различных правонарушений, связанных с выборами.

Диденко подчеркнул важность информационной составляющей избирательного процесса, с помощью которой общество должно более детально ознакомиться с новеллами нового избирательного законодательства, в том числе об ответственности за его нарушение.

Для этого МВД и ЦИК договорились в ближайшее время разработать ряд совместных мер информационно-просветительского характера, в том числе для СМИ.

В свою очередь Геращенко заявил, что вскоре планируется запуск чат-бота "Выборы-2020" для мониторинга совершенных правонарушений и отображения публичной информации о состоянии общественной безопасности в режиме реального времени.

Местные выборы в Украине - 2020

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.

13 сентября член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый заявил, что зачисление административной единицы в «красную» зону эпидемической опасности не является основанием для отмены выборов на этой территории.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи