В «общественной приемной» одного из политических деятелей правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности.

Служба безопасности Украины обнаружила поддельную избирательную документацию, которая должна быть использована для фальсификации во время голосования во втором туре выборов Одесского городского головы.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники провели обыск в офисном помещении в Одессе, которое использовалось как «общественная приемная» одного из общественно-политических деятелей. Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к избирательной сделке, отметили в СБУ.

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Автор: Инна Андалицкая