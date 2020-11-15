На выборах городского головы Каменца-Подольского победу во втором туре выборов одерживает Михаил Поситко, у него 62,2% голосов избирателей.
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Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного исследовательской компанией "Ю.С.С.".
У его соперника - Владимира Мельниченко - 36,8%.
Кроме того, 1,0% респондентов ответили, что они оставили избирательный бюллетень незаполненным, проголосовали против обоих кандидатов или иным образом испортили избирательный бюллетень.
Экзит-пол проходил на 20 избирательных участках. Общий фактический объем выборки (по состоянию на 19:00) - 1833 респондента. Среднее количество опрошенных на каждом избирательном участке - 92.
Каменец-Подольский: результаты первого тура выборов мэра
По результатам первого тура выборов мэра Каменца-Подольского, самовыдвиженец Владимир Мельниченко набрал 40,47% голосов, а кандидат от ВО "Свобода" Михаил Поситко - 35,46%.
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