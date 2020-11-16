9 ноября Киевский окружной админсуд удовлетворил иск кандидата на должность Броварского городского головы от партии «Голос» Саук и обязал ТИК повторно провести местные выборы председателя и депутатов Броварской ОТГ.

Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Броварской городской ТИК Киевской области.

Соответствующее решение ЦИК приняла на своем сегодняшнем заседании, сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата Комиссии.

«Решение принято в связи с тем, что суд досрочно прекратил полномочия всего состава указанной комиссии и обязал ее новый состав провести повторные выборы депутатов Броварского городского совета и Броварского городского головы», - говорится в сообщении.

Новый состав городской территориальной избирательной комиссии сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 18 человек.

«Вместе с тем Броварскую городскую ТИК после формирования нового состава обязали безотлагательно привести свою деятельность и решения в соответствие с требованиями избирательного законодательства Украины с учетом решений судов, вступивших в законную силу, в частности, провести повторные выборы депутатов Броварского городского совета и Броварского городского головы», - добавили в ЦИК.

Местные выборы в Броварах

25 октября заместитель председателя фракции «Голос» Ярослав Железняк заявил о нарушении тайны голосования в Броварах Киевской области. По его словам, каждый избирательный бюллетень на этих участках имел свой индивидуальный номер, и этот же номер был продублирован на контрольном талоне. Это позволяло фиксировать, сопоставить номера и определить, за кого отдал голос тот или иной избиратель.

В тот же день полиция открыла уголовное производство по данному факту.

Позже в партии «За будущее» заявили, что местные выборы в городе Бровары Киевской области должны быть признаны недействительными из-за грубых нарушений тайны голосования.

9 ноября Киевский окружной административный суд удовлетворил иск кандидата на должность Броварского городского головы от партии «Голос» Андрея Саука и обязал Броварскую городскую ТИК повторно провести местные выборы председателя и депутатов Броварской ОТГ.

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Автор: Тамара Отовская