Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Броварской городской ТИК Киевской области.
Соответствующее решение ЦИК приняла на своем сегодняшнем заседании, сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата Комиссии.
«Решение принято в связи с тем, что суд досрочно прекратил полномочия всего состава указанной комиссии и обязал ее новый состав провести повторные выборы депутатов Броварского городского совета и Броварского городского головы», - говорится в сообщении.
Новый состав городской территориальной избирательной комиссии сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 18 человек.
«Вместе с тем Броварскую городскую ТИК после формирования нового состава обязали безотлагательно привести свою деятельность и решения в соответствие с требованиями избирательного законодательства Украины с учетом решений судов, вступивших в законную силу, в частности, провести повторные выборы депутатов Броварского городского совета и Броварского городского головы», - добавили в ЦИК.
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Местные выборы в Броварах
25 октября заместитель председателя фракции «Голос» Ярослав Железняк заявил о нарушении тайны голосования в Броварах Киевской области. По его словам, каждый избирательный бюллетень на этих участках имел свой индивидуальный номер, и этот же номер был продублирован на контрольном талоне. Это позволяло фиксировать, сопоставить номера и определить, за кого отдал голос тот или иной избиратель.
В тот же день полиция открыла уголовное производство по данному факту.
Позже в партии «За будущее» заявили, что местные выборы в городе Бровары Киевской области должны быть признаны недействительными из-за грубых нарушений тайны голосования.
9 ноября Киевский окружной административный суд удовлетворил иск кандидата на должность Броварского городского головы от партии «Голос» Андрея Саука и обязал Броварскую городскую ТИК повторно провести местные выборы председателя и депутатов Броварской ОТГ.
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